La criticada presentación de Maroon 5 en el Festival Internacional de Viña del Mar terminó de la peor manera. A la tardanza a la hora de empezar y el menor tiempo de lo esperado que duró su presentación, se sumaron los insultos del vocalista Adam Levine al público chileno y a la ciudad donde se realizó el espectáculo.

Resulta que cuando Adam Levine se retiraba de estrado a los camerinos fue grabado cuando llamaba se refería a esta localidad como ‘una maldita ciudad’, mientras que consideró al público como ‘imbéciles’.

Pero todo no quedó ahí, el cantante de Maroon 5 también consideró a este, uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica como un programa de televisión. “Esto es un programa de televisión... no un concierto. No es posible”.

La actitud de Adam Levine fue muy criticada por el público chileno, que lo acusó de no estar a la altura de la ocasión y dejar una mala impresión.

Ante esta situación, Levine se vio obligado a pedir disculpas por lo sucedido, en sus redes sociales. “La noche de ayer no fue la mejor y lo único que puedo hacer es pedir disculpas”, expresó el cantante de Maroon 5 en sus redes oficiales.

Adam Levine consideró que el Festival de Viña del Mar es uno de los eventos más importantes de Chile y una parada obligatoria para las bandas de los Estados Unidos.

En tanto en redes sociales lamentaron la abismal diferencia entre la presentación que Maroon 5 tuvo una hace unos meses en el Super Bownl, en comparación al show presentado en Viña.