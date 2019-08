¡ES OFICIAL! Se confirma 'Matrix 4' con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como 'Neo' y 'Trinity'

Bajo la dirección de Lana Wachowski, se confirma así la cuarta entrega de "The Matrix" o 'Matrix 4', con el afamado Keanu Reeves y la actriz canadiense Carrie-Anne Moss, repitiendo sus papeles como Neo y Trinity, respectivamente. Así lo informó el portal estadounidense Variety ¡Aquí los detalles!

Warner Bros. Pictures y Village Roadshow Pictures se encargarán de producir 'Matrix 4'. El presidente de Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, se encargó de hacer el anuncio oficial este martes.

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana, es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de 'The Matrix'", dijo Emmerich a la revista Variety.

'Matrix 4' con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como 'Neo' y 'Trinity', respectivamente.

El guión de 'Matrix 4' será escrito por Aleksandar Hemon y David Mitchell. Lana Wachowski, quien esta vez trabajará sin su hermana Lilly, estará acompañado de Grant Hill, en la producción.

Trasciende que la producción de Matrix 4 iniciará a principios de 2020. Los fans se mostraron emocionados por este nuevo anuncio.