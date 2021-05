La serie “Mil Oficios” ha pasado a la historia como una de las mejores producciones que se hayan realizado a inicios de los años 2000 en el país y, además llegó a ser una de las más sintonizadas por aquella época, según recuerda Michael Finseth, quien interpretó a ‘Memo’. El actor que actualmente vive alejado de la televisión recordó varias anécdotas desde sus inicios en la serie de Efraín Aguilar.

Finseth cuenta que antes de ser parte del elenco de la exitosa serie fue estudiante de periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza y que interesado en entrar al mundo de la televisión pasó por diversos castings a sus 20 años de edad. Uno de ellos fue “Mil Oficios”, aunque con algo de pesimismo, pues, pasar por varias pruebas escénicas lo hacían dudar si es que podría ser seleccionado.

Sin embargo, cuando recibió la llamada donde le confirmaron que fue seleccionado para la serie su vida cambió totalmente; es decir, con ello la gente lo reconocía hasta en la combi y hasta le pedían autógrafos durante su viaje desde La Punta (Callao) hasta el Coliseo Amauta, en el Cercado de Lima.

“A ‘Memo’ siempre lo amé y siempre lo voy a amar porque es el primer personaje que hice en televisión y que la gente recuerda. Como primer personaje le tengo mucho cariño. Además, Memo me dio la posibilidad de viajar en combi y que no me cobren”, expresó.

Otro de los recuerdos que mencionó fue que su entonces profesora Mercedes Cabanillas, la exministra de Educación, del gobierno de Alan García, aceptó darle permiso para retirarse del aula e ir a pasar los castings de la serie, lo que tiempo después conseguiría.

“Chapaba mi combi y yo iba con mi gorro y lentes. El cobrador me quedaba mirando y la gente también. El chofer me decía, ¿compare tu eres el de la serie no? Yo le respondía no, no soy. ¡No, sí eres! oooye compadre, un autógrafo para mis hijos!. Y eso que era solo el segundo mes”, señaló.

Con el papel del joven 'Memo' en la serie, se ganó el corazón de muchas personas (Foto: Panamericana TV)

El actor revela que cuando empezaron las grabaciones eran un grupo reducido de personas e incluso la “Quinta San Efraín” todavía no estaba culminada. Agrega que sacaban backings de un almacén ubicado al fondo del Coliseo Amauta y se construyó la Quinta con material de programas anteriores.

NOSTALGIA

‘Memo’ asegura que actualmente continúa viendo el programa aprovechando su estadía en Lima debido a la cuarentena por el coronavirus y, a la vez, acompañando a su mamá quien dentro de poco será operada del corazón.

“Todos los sábados estoy sentado viendo el programa, aparte que estoy en cuarentena, y si no lo estuviera, también trataría de verlo. Hay capítulos que no he visto, porque en ese momento cuando pasaban la serie, a las 8 p.m., nos encontrábamos trabajando”, aseguró.

Pero frente a la pantalla, Finseth recuerda con nitidez los guiones que le tocó aprenderse y se adelanta a los diálogos de las escenas que aprecia en su televisión. También confiesa que el papel de ‘Memo’ pudo facilitar el interiorizar a un Michael Finseth más alocado y algunas veces irresponsable como un joven de esa edad.

VIDA ACTUAL

Alejado de la televisión el popular ‘Memo’ contó que estuvo un tiempo en Piura donde se dedicó a sus labores como director comercial de una fábrica y actualmente cuenta con un negocio de construcción. Por estas semanas se encuentra en Lima acompañando a su madre quien será sometida a una intervención quirúrgica.

Michael tampoco descarta la posibilidad de volver a la televisión, pues, asegura que toda opción puede ser evaluada y resalta que le gusta mucho la conducción y todo lo que tenga que ver con el arte.

No obstante, por ahora está dedicado a sus labores como representante en el Perú de una marca internacional llamada “Sorbos” y trabaja junto a su socio Claudio Galarreta.

“Somos representantes en el Perú de una marca internacional que se llama Sorbos, el primer sorbete comestible 100% biodegradable y aromatizado. Es un sorbete innovador con 8 sabores. Combina todo tipo de bebidas. El sorbete es comestible en todo momento”, precisó.

Cabe indicar que Finseth también usa sus redes sociales para hacer reflexionar a las personas que no cumplen con respetar la cuarentena establecida por el gobierno y las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar mayores contagios por el coronavirus.