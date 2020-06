Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 en extrañas circunstancias. La información oficial es que el ‘rey del pop’ tuvo un paro cardiorrespiratorio, en su casa en North Carolwood Drive en Los Angeles, California (Estados Unidos) y que fue declarado muerto en el Ronald Reagan UCLA Medical Center, sin embargo, Anonymous tiene otra teoría: que fue asesinado. Para reconfirmar este hecho, los hackers internacionales difundieron una supuesta llamada del intérprete de ‘Black or White’ a un amigo cercano días antes de perecer.

En el presunto audio que pertenecería a Michael Jackson, la estrella reveló que había alguien más poderoso que el gobierno que quería matarlo.

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que... se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”, se oye presuntamente al ‘rey del pop’.

“¿A qué te refieres”, le pregunta el hombre con el que sostiene la llamada, identificado con el apellido de Dieter.

Segundos después, Michael Jackson dice que tiene mucho miedo de ser asesinado y que también podrían incriminarlo sobre el consumo de drogas: “No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas”.

Dieter le pide al autor de ‘Thriller’ más información, pero Michael Jackson solo menciona que quiere que sus hijos estén bien por si le sucede algo.

“No es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis hijos estén bien. Me tengo que ir”, indicó y luego colgó.

Anonymous no ha detallado cuál habría sido la información valiosa que tenía Michael Jackson, aunque se presume que también tenía nexo con la red de trata de menores de Jeffrey Epstein, un reconocido depredador sexual que se suicidó en prisión en 2019.

Esta red de trata de menores de las altas esferas también habría querido ser desvelada por importantes figuras como la princesa Diana, el DJ Avicci, Paul Walker, Chris Cornell y Chester Bennignton que fallecieron en extrañas circunstancias.

Filtran supuesto audio de Michael Jackson días antes de morir. (TROME)

