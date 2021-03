Michelle Renaud es una de las actrices más talentosas de México y por poco no sigue su vocación debido a lo tímida que era. La interprete de 32 años debutó cuando era niña en la telenovela Ángeles sin paraíso, después en 2006 trabajó en Rebelde y desde ese momento tomó en serio tu gran talento y trabajó duro para convertirse en una de las artistas más populares del país azteca.

Desde ese momento la hemos visto protagonizar diversos melodramas como “Hijas de la luna”, “La reina soy yo” y “Quererlo todo”. Gracias al gran talento que posee, la actriz ha logrado ganarse el corazón del público que siguen fielmente sus pasos, tanto de sus proyectos profesionales como de su vida personal.

Por esta razón es que en su último live que realizó a través de Instagram, sus fans se preocuparon al verla con una extraña marca en el rostro y para acallar los rumores, fue ella misma quien salió a contar públicamente lo que le pasó.

¿POR QUÉ MICHELLE RENAUD TENÍA UNA RARA MARCA EN SU ROSTRO?

Michelle Renaud es una usuaria activa de Instagram y otras plataformas, pues es ahí donde mantiene contacto con sus admiradores. Y ellos se preocuparon cuando, de un día para otro, la vieron con una notoria herida en una de sus mejillas.

La actriz comenzó a recibir miles de comentarios donde le preguntaban que le había sucedido, al grado de que ella misma quedó sorprendida con la respuesta por parte de sus seguidores.

“No puede ser que estoy recibiendo más mensajes de qué carajos tengo aquí que cuando me quité los implantes o si terminé (haciendo alusión a su rompimiento con Danilo Carrera)” expresó divertida.

Fue entonces que explicó, a través de sus historias que ella misma se picó el rostro con un alfiler para intentar quitarse una imperfección que tenía. Sin embargo, la acción fue muy invasiva y se terminó lastimando al punto de que la cicatriz se le veía como un tatuaje. Posteriormente, acudió con su dermatólogo para recibir asesoría y éste le tuvo que retirar un pedazo de piel para propiciar la sanación. Por ende, lo que se le ve son los tres puntos de curación que aún no le son retirados.

La actriz mexicana sufrió un corto en la mejilla y esto ocasionó la preocupación de sus fans (Foto: Instagram / Michelle Renaud)

“Tengo tres puntos, vean, me tuvieron que coser porque me piqué con un alfiler y el alfiler tenía negro y se me quedó como un tatuaje y me tuvieron que cortar esa parte de la piel. ¡Nunca se piquen, siempre vayan al dermatólogo!”.

La actriz de 32 años no dio más detalles al respecto pero sí aprovechó la situación para instar a sus seguidores a no cometer su error, es decir, no hacer uso de remedios caseros, ya que pueden resultar contraproducentes y generarles consecuencias indeseadas. En cambio, les recomendó ir con el especialista cuando presenten algún problema en la piel.