Con tiernos mensajes en redes sociales, Michelle Renaud y Danilo Carrera decidieron desmentir un supuesto distanciamiento que se hizo publico, hace dos semanas, en la revista Tv Notas, donde se hablaba, incluso, hasta de conflictos en la grabación de la telenovela “Quererlo todo”.

La pareja, una de las más sólidas de la farándula mexicana, usó sus redes sociales para descartar la noticia que dio el medio de comunicación, el cual también acusó a Carrera de ser arrogante y prepotente para “controlar” la vida de la actriz.

Es así que ambos compartieron románticos mensajes donde resaltan las cualidades de cada uno. “Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi versión más original de mi misma con todo lo que conlleva”, señaló Michelle Renaud en su cuenta de Instagram con una foto de Carrera besándola.

Renaud afirmó estar muy feliz con el actor y sentirse afortunada de tenerlo en “su equipo”. Por su lado, el actor también tuvo tiernas palabras para su pareja.

“Ya quiero que sea Navidad para poner una sonrisa en este súper héroe y su mamá”, se lee en la descripción de una foto donde aparece junto a su familia.

La revista mexicana Tv Notas señaló que la pareja se había separado hace dos semanas y que incluso no se hablaban. “Están distanciados. No sabes lo molesto e incómodo que eso es para el elenco y la producción... Ahora llega cada uno por su lado, no se dirigen la palabra”, indicó una fuente al mencionado medio.

