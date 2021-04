En el 2001, “Mil oficios” se convirtió en uno de los programas favoritos de la televisión peruana, logrando ser líder de audiencia a partir de su historia: un padre de familia viudo que tras perder su trabajo como gerente de una empresa se ve obligado a realizar un sinfín de oficios para mantener su hogar a flote. Pero la serie también ha lanzado a la fama a un grupo de actores que entonces eran jóvenes promesas y hoy son consagrados intérpretes.

El éxito que se le atribuye a “Mil oficios” tiene que ver mucho con la selección de actores que hizo el productor, Efraín Aguilar, para formar el elenco principal en cada una de sus cuatro temporadas: una combinación de experimentos intérpretes con jóvenes promesas de la actuación. Prueba de ello, es que esa generación hoy en día goza de mucha popularidad y los podemos ver en grandes producciones.

Germán Loero es uno de ellos. El actor ingresó a “Mil oficios” en la tercera temporada de la serie, interpretando a Toño Chiclote, líder de ‘Los Federicos’, quienes se encargaban de mojar a los del barrio de San Efraín en un viejo mototaxi, y enamorado de Daniela, la ahijada de Eva Olazo. Luego de la serie, protagonizó otras producciones nacionales, incluso, llegó a tener su propio programa. Por ello, sus palabras valen la pena ser escuchadas. Esto es lo que dijo sobre el formato copiado.

Germán Loero y el grupo de jóvenes actores que ingresó a "Mil oficios" (Foto: Panamericana TV)

TODAS LAS VECES QUE HA SIDO COPIADO EL FORMATO DE “MIL OFICIOS”

“En ‘Mil oficios’ nació mi carrera. [La serie] me dio un espaldarazo, me ayudó muchísimo, porque hay bastante gente que ha crecido conmigo y me lo dice en la calle”, confesó el actor Germán Loero, quien luego reveló que en conversación con el guionista de la serie hablaron sobre las veces que esta ha servido para crear otras producciones.

“La otra vez estuve hablando con Gigio Aranda (guionista) y es increíble la cantidad de veces que se ha copiado la idea del barrio loco de ‘Mil oficios’, aseguró el intérprete. “Este es un formato que se ha repetido al menos cuatro veces y en la actualidad también”, agregó Loero. Y es que no es necesario pensar mucho para reconocer que “Así es la vida”, “Al fondo hay sitio” o “De vuelta al barrio” guardan alguna similitud, más allá de compartir a sus mismo creadores.

El actor también habló un poco de la situación actual de la televisión: “Si me gusta o no, no quiere decir que sea malo (un programa de la TV). Existen propuestas sólidas dentro de la televisión dentro de la ficción, porque la ficción sigue siendo la madre de todo. Conozco muchos actores que no están en televisión, y me incluyo, y no por eso quiere decir que funcionamos o no sirvamos o mucho menos”.

PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

Parte del elenco de actores de "Mil oficios" (Foto: Panamericana TV)