Mon Laferte, cantante chilena que ha adoptado el candor y la pasión de la cultura mexicana en su arte y voz, estrenó en la plataforma YouTube el tema “Que se sepa nuestro amor”, un single que cuenta con la colaboración del máximo representante de la tradición ranchera: Alejandro Fernández.

“Este dueto está enmarcado en una excelsa producción musical, la cual amalgama lo mejor del repertorio instrumental mexicano: guitarras acústicas, trompetas, violines y hasta un acordeón que transporta a los páramos rulfianos”, se citó en comunicado de prensa.

La pieza visual dirigida por Rodrigo Robles se realizó en blanco y negro, donde los artistas recurren a elementos de la época de oro del cine mexicano.

“No estaba escribiendo solo una canción de amor, estaba pensando en una canción de principios, de ahora en adelante el amor no debería ocultar jamás, me pareció que al compartir la canción tenía que ser un dúo y pensé en Alejandro (Fernández), el exponente más grande de la música regional, y estoy muy feliz de que aceptara”, comentó Mon Laferte en comunicado de prensa para Universal Music Mexico.

Por su parte, Fernández expresó su admiración por su colega chilena. “Escuchar una canción ranchera en una voz tan apasionada y única como la de Mon no ocurre todos los días, por eso cuando me invitó a cantar con ella no dudé ni un segundo en aceptar”, comentó el mexicano para la misma casa discográfica.

