Daisy Coleman, mundialmente conocida por el documental de Netflix “Audrie & Daisy”, falleció a los 23 años. La madre de la activista, Melinda Moeller Coleman, fue la responsable de confirmar que su famosa hija se quitó la vida el pasado martes 4 de agosto.

“Mi hija Catherine Daisy Coleman se suicidó esta noche. Ella era mi mejor amiga e increíble hija. Creo que tenía que hacer que pareciera que podría vivir sin ella. No puedo. ¡Ojalá pudiera haberle quitado el dolor! Ella nunca se recuperó de lo que esos chicos le hicieron (haciendo referencia a su abuso sexual) y no es justo. Mi niña se ha ido”, expresó Melinda Moeller en un mensaje de Facebook.

La madre de Daisy Coleman también explicó que a pesar de todo lo que hizo para olvidar el abuso que sufrió, Daisy nunca se pudo recuperar del ataque que experimentó en su adolescencia.

“Mi Belle ya no podía soportar más. Ella dijo que me amaba y solo esperaba que me hiciera sentir orgullosa. Me hiciste sentir orgullosa cada día de tu vida Belle. ¡Todos los días! Te quiero mucho”, añadió en otro post.

En 2016, Daisy Coleman contó su historia en el documental de Netflix, en el que también se contó la historia de Audrie Pott, una adolescente que también fue víctima de abuso sexual, de manera muy similar a Daisy. Pott se suicidó 10 días después de su ataque.

VIDEO RECOMENDADO

Murió Naya Rivera, la famosa actriz de la serie “Glee”

Estados Unidos: muere la actriz Naya Rivera tras caer a lago de Los Ángeles 13/07/2020