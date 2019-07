¡De lujo! Robert de Niro y Al Pacino protagonizan el tráiler de “The Irishman” | FOTOS Y VIDEO

Netflix sigue sorprendiendo a todos con sus producciones y ahora presentó el primer tráiler de “The Irishman” , la nueva película dirigida por Martin Scorsese que contará con los roles protagónicos de Robert de Niro y Al Pacino.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming liberó el adelanto de la adaptación escrita por Steve Zaillian (“Schindler’s List”) en base al libro de Charles Brandt “I Heard You Paint Houses”.

La trama sigue a De Niro como el líder sindical y asesino a sueldo de la mafia Frank Sheeran, mientras que Al Pacino interpreta a Jimmy Hoffa, el ex presidente de The international Brotherhood of Teamsters que desapareció en 1975 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

En ese sentido, como sugiere el tráiler, la película abarcará cerca de una década de la vida de los personajes, pasando desde el ascenso de Hoffa en The international Brotherhood of Teamsters, hasta la participación de Sheeran en la historia de la familia criminal de Bufalino, y el asesinato de John F. Kennedy.

Con ese fin, y para mantener a los actores de sus roles principales, “The Irishman” empleará efectos visuales para rejuvenecer a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, quién también formará parte de esta película.

Por si fuera poco, el elenco de “The Irishman” también contará con las actuaciones de Anna Paquin, Bobby Cannavale y Ray Romano. La cinta estrenará en los próximos meses.