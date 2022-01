El cantante urbano Nicky Jam empezó el 2022 a lo grande con el lanzamiento de su último tema “Ojos rojos”. La canción llega acompañada de un videoclip grabado durante el 2021 en Madrid, España.

El nuevo proyecto fue lanzado bajo el sello de Sony Music Latin y La Industria, Inc, y fue producido por The Panda Bear Show & Willy Rodríguez. En la canción, Nicky le canta a una chica que está en una difícil relación, en la cual sufre y no le va bien.

El videoclip fue grabado en Madrid, España, bajo la dirección de Willy Rodríguez. En el audiovisual se presentan imágenes de Nicky Jam cantándole a su amor prohibido y aconsejándole que termine su relación tóxica.

Cabe señalar que esta canción llega después del lanzamiento del video “Celosa”, que estrenó en octubre del año pasado y tiene más de 1 millón de visitas en YouTube. También lanzó “Magnum” con Jhay Cortez, donde obtuvo más de 8 millones de visualizaciones.

Por otro lado, en 2021 Nicky Jam lanzó su álbum “Infinity”, que contó con muchos éxitos incluyendo la canción “Fan de Tus Fotos” junto a Romeo Santos. La canción fue producida por Sky Rompiendo y fue la segunda vez que colaboraba con el intérprete de bachata, el video fue filmado en Miami.

