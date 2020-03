Luego que la conductora Laura Bozzo señaló que Niurka Marcos “piensa con los senos”, la celebridad cubana se pronunció al respecto durante una conferencia de prensa en México.

“Yo no pienso con los senos porque son de silicón, yo pienso con dos cosas nada más: con mis dos rostros y mis dos cerebros, este (señalando su cabeza) y el clítoris. Yo no quiero responderle al feto feo ese. Estamos hablando demasiado de ella, como que ella no merece tanto crédito”, señaló en conversación con “Un nuevo día” de Telemundo.

En otro momento, Niurka se refirió a los ataques que recibió la actriz Irina Baeva por parte de Bozzo y resaltó que la intérprete de telenovelas no se interfirió en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

“Ella es una niña bella, con éxito y con felicidad... Ella llegó a la vida de Gabriel Soto cuando su matrimonio estaba roto y eso lo sabe todo el mundo”, sentenció Niurka.

Finalmente, la vedette pidió un alto a los ataques entre mujeres. “Permitimos que se destapara el bullying y a quien hay que hacerle guerra es a toda esa gente, porque estamos luchando contra el bullying", dijo.

“Yo en mis redes sociales, cuando entran esas contaminantes, las apago automáticamente, porque todos mis seguidores conocen la clave, ignorar, bloquear y denunciar. Sin contestar, se aplastan como una cucaracha”, agregó.