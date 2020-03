Niurka Marcos se enfrentó a Laura Zapata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego que ambas ofrecieran sus opiniones sobre los desnudos. La cubana llamó a la hermana de Thalía “bruja, eres fea como momia” después que la recordada actriz de ‘María Mercedes’ indicara que es mejor que “se encueren (desnuden) las que se encueran (desnudan”).

En un reportaje de ‘El Gordo y la Flaca’, las dos actrices fueron consultadas en el aeropuerto sobre los desnudos. Laura Zapata mencionó que solo lo haría si las imágenes son “bonitas, dignas y correctas”.

Ante esto, Niurka Marcos respondió: “Esa mujer necesita un poquito de felicidad, no sean tan culer* con ella, tal vez si la hicieran un poquito feliz dejaría de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja, desgraciada, infeliz”.

Además, la artista agregó que la hermana de Thalía no es muy agraciada para esas revistas. “Eres fea, bruja, ya te moriste y no te has enterado. Ella es como una momia, ay, qué fea es, fea con alevosía y ventaja y además de fea lo poquito que tienes de talento no se ve porque eres fea”.

Laura Zapata, advertida por lo que dijo Niurka Marcos, prefirió no entrar en polémica: "Si te vas por el camino tirándole piedras a los perros que te ladran, entonces no llegas nunca”.

Pero Niurka Marcos volvió a arremeter contra la actriz: “Soy muy perra, muy pitbull y ladro y muerdo mamacita, ¿cómo, te aquietaste, verdad? Échate en reversa conmigo porque te topaste con el muro de Berlín’", concluyó.

Niurka Marcos arremetió contra Laura Zapata. (Video: El Gordo y la Flaca)