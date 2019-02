Oscar 2019: “Spider-Man: Into the Spider-Verse” gana a Mejor Película Animada | FOTOS

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” de Sony Pictures Animations ganó el Oscar en la categoría Mejor Película Animada, marcando el primer premio de la Academia para los directores Peter Ramsey, Bob Persichetti y Rodney Rothman; así como para los productores Phil Lord y Christopher Miller.

La categoría de Mejor Película Animada se creó en el Oscar en 2001 y esta se ha convertido en la primera victoria de Sony Pictures Animation desde entonces; asimismo, es la sexta vez que Disney o Pixar pierden en el rubro.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” venció en los premios Oscar a “Isle of Dogs”, “Incredibles 2”, “Mirai” y “Ralph Breaks the Internet”.

"Cualquiera puede usar la máscara; todos son poderosos y todos son necesarios, y ese es el espíritu de la película", señaló Peter Ramsey, haciendo alusión a la identificación de cualquier persona con el protagonista de la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

El largometraje que narra la historia de un joven que se ha convertido en el nuevo Spider-Man en un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, ya se ha llevado premios en los Globos de Oro y en los Premios BAFTA 2019.