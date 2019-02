Oscar 2019 EN VIVO VÍA TNT y Latina VER la entrega de los Premios de la Academia | Horarios y Canales EN DIRECTO

VER Oscar 2019 EN VIVO | Premios de la Academia | VÍA TNT Y LATINA | Hollywood se viste de gala y hoy domingo 24 de febrero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premiará a lo mejor del cine en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En su edición 91, los Oscar 2019 reconocerá la excelencia de todos los protagonistas de las producciones cinematográficas más taquilleras y mejor valoradas por el jurado. Son ocho películas que se disputan el premio a mejor film del año: BlacKkKlansman , Black Panther , Bohemian Rhapsody , The Favourite , Green Book , Roma , A Star Is Born y Vice. La afamada cinta de Alfonso Cuarón también peleará por el Oscar a mejor cinta extranjera, mientras que Yalitza Aparicio se encuentra en la terna de nominadas a mejor actriz al lado de Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star Is Born) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

El lujo y el glamour de la alfombra roja es uno de los momentos más llamativos de esta ceremonia que capta la atención del mundo, ya que las actrices más reconocidas desfilarán los mejores diseños y joyas hechos exclusivamente para su paso por la pasarela más famosa de todos los tiempos. Los Premios Oscar, por primera vez en su historia no tendrá presentador principal, por lo que varias celebridades tendrán la tarea de dar a conocer a los ganadores de la famosa estatuilla dorada. A continuación te contamos qué canales y horarios tendrán los Oscar 2019.

La ceremonia de los Oscar 2019 se transmitirán en el Perú vía Latina desde las 8:00pm | TNT para todo Latinoamérica | Argentina (Teledoce / Multicine / Trece) | Brasil (Rede Globo) | Chile (Chilevisión) | Colombia (RCN Televisión ) | Ecuador (TC Televisión) | Paraguay (Canal 13/Telefuturo/Unicanal) | Uruguay (Canal 10, Canal 7, Teledoce, Monte Carlo Tv) | Venezuela (Venevisión)

En Estados Unidos el canal oficial será la ABC , que año a año tiene a su cargo la producción y todo lo referente a los Oscar 2019. La ceremonia en este país se iniciará en diferentes horarios debido a la ubicación de los estados (5:00pm - 8:00pm)



En España , Antena 3 será el canal encargado de transmitir los Oscar 2019 EN VIVO con todos los detalles de la ceremonia de premiación desde las 2:00 am (25 de febrero). Movistar+ retransmitirá en directo y en exclusiva la 91.ª edición de los Oscar 2019.



En México , TV Azteca llevará todos los detalles de los Oscar 2019. Con enviados especiales a Los Ángeles seguirán de cerca a Yalitza Aparicio , quien está nominada a Mejor Actriz en esta edición de los Oscars. Nuevamente, los mexicanos podrían tomar la escena al igual que la edición 2018, cuando Coco fue ganadora de la mejor película animada.

Otros canales que transmitirán EN VIVO la ceremonia de los Oscar 2019





Alemania: ProSieben

América Latina: Supercine y TNT

Australia: Fox8

Austria: ATV

Bolivia: Unitel

Bélgica: 2BE

China: CCTV-9

Costa Rica: Repretel

Cuba: América TeVe

El Salvador: Tecnovisión

República Dominicana: Teleantillas

HORA SEGÚN PAÍS





Estados Unidos: 5:00 p.m. (central), 8:00 p.m. (hora del este)

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

VER LOS OSCAR 2019 ONLINE



Si quieres ver la edición online de la ceremonia de los Oscar 2019, podrás conectarte EN VIVO a través de Trome.pe y aquí tendremos todos los detalles de la ceremonia, incidencias, alfombra roja, pre y post fiesta de la celebración del evento. Pero también podrás conectarte al servicio TNT GO, Vía Facebook y Twitter, que transmitirán EN DIRECTO. El canal E! transmitirá el paso de las estrellas de Hollywood asistentes a esta gala por la red carpet.

QUIÉNES SERÁN LOS PRESENTADORES DE LOS OSCAR 2019





Kacey Musgraves

Chris Evans

Brie Larson

Awkwafina

Daniel Craig

Tina Fey

Whoopi Goldberg

Jennifer Lopez

Amy Poehler

Maya Rudolph

Amandla Stenberg

Charlize Theron

Tessa Thompson

Constance Wu

Javier Bardem

Angela Bassett

Chadwick Boseman

Emilia Clarke

Laura Dern

Samuel L. Jackson

Stephan James

Keegan-Michael Key

KiKi Layne

James McAvoy

Melissa McCarthy

Jason Momoa

Sarah Paulson

Serena Williams

Barbra Streisand

Diego Luna

David Oyelowo

NOMINADOS AL OSCAR 2019

MEJOR PELÍCULA



BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

MEJOR DIRECTOR

​



Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

MEJOR ACTRIZ

​



Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

MEJOR ACTOR

​



Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO





Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

MEJOR GUION ORIGINAL





The Favourite (Deborah Davis u Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Green Book (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly u Nick Vallelonga)

Roma (Alfonso Cuaron)

Vice (Adam McKay)

MEJOR GUION ADAPTADO

​



A Star Is Born (Bradley Cooper, Will Fetters u Eric Roth)

The Ballad of Buster Scruggs (Joel Coen u Ethan Coen)

BlacKkKlansman (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel u Kevin Willmott)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener y Jeff Whitty)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO





Border

Mary Queen of Scots

Vice

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

​



The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth E. Carter)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

MEJOR FOTOGRAFÍA

​



The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born (Matty Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"All the Stars" (Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA)

"I'll Fight" (RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson)

"The Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantada por Emily Blunt)

"Shallow" (A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga)

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL





Black Panther (Ludwig Goransson)

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman)

MEJOR DOCUMENTAL





Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

​



Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

​



Capernaum (Líbano)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Roma (México)

Shoplifters (Japón)

MEJOR SONIDO





Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

​



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

​



Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowley and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

MEJORES EFECTOS VISUALES

​



Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

MEJOR EDICIÓN

​



BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

MEJOR CORTO ANIMADO





Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MEJOR CORTOMETRAJE

​



Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Las películas con más nominaciones al Oscar 2019