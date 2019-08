Peter Fonda: cinco datos que marcaron su trayectoria en Hollywood | FOTOS

Peter Fonda , actor que protagonizó la película "Easy Rider", murió este viernes 16 de agosto en la ciudad de Los Ángeles, California, tras sufrir una falla respiratoria debido al cáncer de pulmón que padecía y contra el que estaba luchando.

El actor nacido un 23 de febrero de 1940 en Nueva York, hijo del legendario Henry Fonda y de Frances Ford Seymour, fue el hermano menor de la también actriz Jane Fonda. Murió a la edad de 79 años de edad.

Peter Fonda no solo ha destacado por sus actuaciones, sino que además ha tenido participación en algunas películas como guionista, productor y director.

A continuación, 5 cosas que marcaron su trayectoria profesional.

El actor de Hollywood, en 1969, comenzó a escribir su nombre tras interpretar a Wyatt en “Easy Rider” y gracias a su participación en el libreto fue nominado al Premio Oscar al Mejor Guion.

Fonda cultivó esa imagen de motero y logró convertirse en un símbolo del movimiento hippie en Estados Unidos, al igual que Mick Jagger, Jimi Hendrix, Muhammad Ali y John Lennon.

El actor también fue nominado en 1997 a otro Oscar, esta vez como mejor actor por su papel de apicultor en “Ulee’s Gold”.

Además, ganó un Globo de Oro en 2000 por “La pasión de Ayn Rand”.

Dentro de las más de 100 actuaciones que ha desarrollado en series y películas, a lo largo de su carrera destacan su participación en “The Hired Hand” (1973), “Idaho Transfer” (1973), “Wanda Nevada” (1979) en la cual también dirigió y otras más populares como “3:10 to Yuma” (2007), “Ghost Rider” (2007) y “Escape from L.A.” (1996).

Se dice que Fonda inspiró la letra de la canción "She Said She Said" de la banda británica “The Beatles”, canción que fue publicada en el álbum “Revolver” en 1966.