No hay duda alguna de que Pokémon se ha convertido en una enorme franquicia que comenzó con los videojuegos de The Pokemon Company, Game Freak y Nintendo, evolucionando hasta tener series, películas, más videojuegos multiplataforma y formar parte de la cultura popular actual.

Entre todos sus productos, el anime original transmitido por televisión que se tituló “Pokémon: Indigo League” fue un enorme éxito durante los años 1997 a 1999, colocando las bases de lo que sería la franquicia en la televisión con su protagonista, Ash Ketchum de Pueblo Paleta junto a su inseparable Pikachu.

Y como era de esperarse, el protagonista tenía no uno, sino tres icónicos enemigos: el Equipo Rocket conformado por Jessie, James y Meowth, un Pokémon que habla. Ellos intentan durante muchos capítulos, y temporadas futuras, capturar al Pikachu de Ash luego de verlo en acción por primera vez, por considerarlo un Pokémon poderoso.

Muy aparte de que nunca logran su cometido, los fans se han estado preguntando desde su primera aparición si ambos son pareja, solo amigos o incluso podrían ser familiares en el Mundo Pokémon. ¿Qué son realmente Jessie y James? ComicBook hace un análisis de esto mostrando la evidencia que existe sobre su relación.

JESSIE Y JAMES DE POKÉMON, ¿AMIGOS O NOVIOS?

Una primera respuesta es que si, de alguna manera son pareja o lo fueron en un universo alternativo oficial. Esto se confirmó en el manga “The Electric Tales of Pikachu”, uno publicado por Viz Media hace varios años atrás que fue obviado por los fans de la franquicia, donde se explicita una relación entre Jessie y James.

Para ser francos, lo hace solo al final del cuarto volumen que también fue su último. Este manga resumía las aventuras de Ash durante las temporadas de “Indigo League” y “Adventures in the Orange Islands”, solo que al final se mostraba una escena donde James le declaraba su amor a Jessie y este era correspondido.

La siguiente imagen que recibían los fans era de un futuro donde James y Jessie estaban felizmente casados y, para sorpresa de todos, Jessie estaba embarazada. A pesar de que la publicación estuvo licenciada y era parte del contenido original de la franquicia, no se mencionó este futuro alternativo nunca más ni lo que pasó con el hijo de ambos.

A diferencia de “The Electric Tales of Pikachu”, el anime de Pokémon nunca muestra a Jessie o James expresando exteriormente amor romántico el uno por el otro. A pesar de esto, los fanáticos señalan varios episodios con indicios de que están enamorados, tal como señala Screenrant:

“¡Training Daze!” representa la historia del origen del equipo e incluye una escena en la que James cae accidentalmente encima de Jessie, lo que la hace sonrojarse. Al final de “Holy Matrimony”, Jessie está angustiada porque cree que James ha decidido casarse con su prometida Jessebelle, que curiosamente es como la gemela de Jessie.

Él aparece de repente, habiendo rechazado el matrimonio y su herencia a favor de quedarse con el equipo, y él y Jessie comparten un apretón de manos prolongado. Finalmente, en la versión en japonés de “A Fork in The Road! A Parting of The Ways!”, un personaje parece preguntarle a James si él y Jessie son más que amigos, antes de que interrumpa con lo que Bulbapedia llama “un gruñido afirmativo”.

Sin embargo, existe otra versión de la historia. Tal como señala el usuario de Twitter @RocketTRIOlove, una cuenta dedicada al Equipo Rocket, señaló que en Buzzfeed Japón se realizó una entrevista a los actores de voz de Jessie y James, preguntándoles directamente si alguna vez estos personajes podrían terminar juntos.

Ambos confirmaron de que no, no era posible una relación entre ellos. Además, el actor de voz de Mewoth, Inuko Inuyama, comentó que “si los dos estuvieran involucrados románticamente, entonces no hubieran podido trabajar juntos en (el Equipo Rocket) todo este tiempo”.

¿Cuál sería el veredicto oficial? De momento The Pokémon Company no ha respondido esta pregunta y ellos son los que tienen la última palabra. Al final, los actores solo brindaron en la entrevista su interpretación del anime y “The Electric Tales of Pikachu” es un manga tan antiguo que ha perdido validez con los años.

