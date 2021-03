La exitosa actriz Hande Ercel es muy popular en Turquía, España y otros países del mundo. Hande Ercel es uno de los rostros más importantes en el mundo de las telenovelas debido a su participación en la exitosa serie “Love Is in the air”

La actriz de 27 años da vida a Eda Yıldız en “Love Is in the Air”. Su papel es de una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento; que, cuando era tan solo una niña, perdió a sus padres en un tragedia. Pese a toda la desgracia que significó, Eda se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Es imposible pensar en otra actriz interpretando a Eda Yıldız que no sea Hande Erçel, pero lo cierto es que el personaje puedo haber terminado en manos de otra intérprete. A continuación te contamos más sobre este detalle que poco conocían sobre “Love Is in the Air”, el nuevo éxito de Telecino.

♦ ¿HANDE ERÇEL CASI QUEDA FUERA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Según se dio a conocer, la actriz turca estuvo cerca de no aceptar el papel de Eda Yıldız en la producción dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu; aunque su visión sobre el proyecto la hizo reflexionar. Y vaya que no se equivocó: “Love is in the air” es una de las series de moda en España, emitida en el prime time de Telecinco.

Pero ¿qué pasó entonces? Según parece, Hande Erçel decidió cancelar el acuerdo que tenía para protagonizar “Yarım Kalan Aşklar Dairesi”, la serie turca de acción y fantasía de BluTV y Tims & B Productions, para meterse de lleno a las grabaciones de “Love is in the air”.

El problema era que ambas producciones iban a ser grabado al mismo tiempo e iba a serle imposible compaginarlas. Esto ocasionó un conflicto entre las agencias, por lo que la actriz tuvo que tomar una decisión. Es así que Erçel optó por elegir a Eda Yıldız sobre el otro personaje, que finalmente fue entregado a la actriz Dilan Çiçek Deniz.

Estas revelaciones la dio en Twitter la cuenta ‘Series Turcas’, que se dedica a brindar información sobre todas las producciones de dicho país.

♦ ¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

Hande Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017) como Hayat Uzun, junto a Burak Deniz. Gracias a este papel consiguió mucho éxito y popularidad. Incluso fue galardonada con el premio Turkey Youth Award a la Mejor Intérprete.

También interpretó el papel de Hazal en Siyah İnci y tuvo el papel de Müjde en Halka en TRT 1. Su actuación reciente fue el papel de Azize Günay en la transmisión de Azize en Kanal D junto a Buğra Gülsoy. En 2020, Erçel fue elegida para un papel principal en “Love Is in the Air” (Sen Çal Kapımı) junto con Kerem Bürsin.

♠ Te puede interesar: