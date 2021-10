Sigue en el ojo de la tormenta. Perra, tema por el que el J Balvin ha recibido duras críticas en redes sociales por promover el machismo, el sexismo, la misoginia y la violencia de género, fue retirado de YouTube.

La plataforma decidió retirar el controversial video que causó la molestia no solo de internautas y seguidores del cantante, también de diversas figuras de la política, entre ellas Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia.

“El cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas”, dijo Ramírez y agregó que la letra de la canción contiene “directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres”.

Florence Thomas, activista feminista, mencionó que no pudo terminar de ver el videoclip por las referencias racistas y sostuvo que J Balvin incita y justifica la violencia de género.

“En esa canción, llamada Perra, él no va a hablar de la hembra del perro, el mejor amigo de los humanos. No, habla en el sentido de ‘zorras, de putas, de perras’. Arrodilla a las mujeres, que además son afrodescendientes, y les pone un bozal, denotando un racismo impresionante. Es muy difícil soportar ese video y no sé si haya lugar a una solución penal, pero creo que no, desafortunadamente. Pero sí debería haber una sanción social, porque yo no había visto un nivel de violencia simbólica así”, concluyó.

Aunque el video fue eliminado de YouTube, aún se encuentra disponible otro video con el audio y letra de la canción que suma de 400 mil reproducciones en el sitio.

¿DE QUÉ SE TRATA EL VIDEO DE J BALVIN Y TOKISCHA?

El video de J Balvin y Tokischa, que fue retirado de YouTube, fue publicado en las plataformas a comienzos de septiembre. En el clip, el cantante se pasea por diversas calles de su natal Medellín en medio de un festivo y colorido ambiente de fiesta, acompañado por la rapera dominicana.

Las imágenes que generaron polémica son aquellas que muestran al artista junto a hombres y mujeres afrodescendientes caracterizados con orejas y narices de perros.

Incluso, en una escena del video J Balvin pasea del cuello con correas a dos mujeres afrodescendientes, simulando ser sus mascotas, lo que motivó el reclamo.

