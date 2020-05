Christian Chávez, exintegrante de la popular agrupación mexicana RBD, se pronunció luego que Maico Kemper ofreciera una entrevista a la revista TVNotas en la que aseguró que terminó su relación con él porque lo golpeó con una botella, tras lo cual lo denunció por violencia familiar.

Y es que, en la reciente edición de la mencionada publicación, el maquillador holandés detalló que su romance de aproximadamente un año, finalizó muy mal el pasado 23 de abril, luego de una velada romántica se transformó en una pesadilla.

Según Maico, después de beber tequila decidió hablar con Christian sobre su relación, pues consideraba que había muchos abusos de su parte. Sin embargo, y tal como se lo esperaba, la reacción del actor y cantante no fue la mejor.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle (…) Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, detalló.

Según el maquillista, perdió el conocimiento y al despertar se percató que estaba en la cama, pues Chávez lo había subido a su habitación. Al decirle que eso no era lo que había pasado -cuenta- Christian insistió en que se había caído y que por eso se lastimó la cabeza.

Christian Chávez tuvo que llevar a Maico Kemper al hospital debido a que la herida que tenía no paraba de sangra. Allí, se esforzaba en convencer a los médicos que las heridas fueron provocadas por una caída, y le pusieron 10 puntos, dado el tamaño del corte.

Tres días después, el 26 de abril, Kemper decidió terminar su relación con Chávez y abandonar el lugar donde vivían juntos. “Aproveché que Christian había estado fumando marihuana en la noche, y estaba dormido profundamente. Como a las 10 de la mañana pasó una amiga por mí”, recordó.

Maico Kemper aseguro que Christian Chávez “casi todos los días fuma marihuana y consume alcohol", e indicó que no tenía la seguridad de "si consume alguna otra droga”. Asimismo, explicó las razones por las que decidió aguantar los malos tratos de quien fuera su pareja.

“Pensé que era un buen hombre y que podía manejar la situación, que todo podía cambiar, que en algún momento todo se arreglaría, aguanté mucho, pero cuando me golpeó no podía tolerar más, los últimos meses yo ya estaba aterrado”, dijo e indicó que el propio Christian le reveló que tiene hepatitis C.

Christian Chávez responde

A través de sus Stories de Instagram, el exRBD compartió, la madrugada de este martes, un comunicado dirigido a los medios y al público en general para referirse al asunto y explicó que debido a la situación legal que hay de por medio, no puede dar detalles lo ocurrido con Kemper.

“Por medio de la presente quiero transmitirles que por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona e integridad”, señaló. “Sin embargo, puedo compartirles que estoy muy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, añadió.

“Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su comprensión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo”, finalizó.

Christian Chávez responde a las acusaciones de su exnovio que lo denunció por violencia. (Foto: Instagram)

Las revelaciones de Maico Kemper han sorprendido a todos ya que hace menos de un mes, Christian Chávez ofreció una entrevista a la revista People en Español en la que aseguró lo importante que era el maquillador en su vida.

“(Maico) Es una persona que llegó cuando yo pensé que no iba a encontrar esa parte que uno busca”, señaló al citado medio, al que además reveló que lo esencial en su relación con Kemper era “la admiración”. "Estoy muy contento con él”, contó en esa oportunidad.

VIDEO RECOMENDADO

Anahí de RBD enternece las redes sociales al cantar ‘Rebelde’ con su hijo

Anahí de RBD enternece las redes sociales al cantar 'Rebelde' con su hijo | Instagram