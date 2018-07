'Salvados por la campana': Cárcel, prostitución y drogas, el destino de los actores de la exitosa serie de los 90

Han pasado más de 25 años que la histórica serie ‘Salvados por la campana’ emitió su último capítulo, en 1993, con las aventuras de Zack, Kelly, Slater, Lisa, Screech y el Señor Belding. Hace un cuarto de siglo se bajó el telón de esta teleserie que rompió récord de sintonía alrededor del mundo (el Perú no fue ajeno a ello).



Luego de ‘Salvados por la campana’ muchos actores de la serie intentaron reinventarse, sin embargo, fracasaron superados por la fama-que siempre marea. Aquí te contamos qué sucedió con aquellos actores iconos de la serie de los 90.



Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris)



Mark-Paul Gosselaar interpretó al famoso ‘Zack Morris’ en 'Salvados por la campana'. Sex symbol de los 90 para las adolescentes y jóvenes no abandonó jamás la actuación y es, tal vez, quien aún se ha mantenido en Hollywood en varias series, aunque jamás dio el gran salto a la pantalla grande.



Con ‘Raising the Bar’, en 2008, alcanzó gran éxito de crítica. Ha aparecido en series como ‘Weed’, ‘Nobodies’, ‘NYPD Blue’ y próximamente estará en la serie ‘The Passage’.



Tiffani-Amber Thiessen (Kelly Kapowski)



Los años 90 fueron un éxito para Tiffani-Amber Thiessen, quien interpretó a ‘Kelly Kapowski’. Después de ‘Salvados por la Campana’ estuvo en ‘Sensación de vivir’, un papel aplaudido por la crítica. También era usual verla en ‘Matrimonio con Hijos’ o ‘Blossom’.



Lo más cerca que estuvo del cine fue en la película ‘Hollywood Ending’, de Woody Allen (2002), pero no fue llamada para participar en otro rol en la pantalla grande.



Tiffani-Amber Thiessen de ‘Salvados por la Campana’ no fue ajena a los escándalos cuando posó desnuda para Playboy.



Elizabeth Berkley (Jesse Spano)



Muchos asocian a Elizabeth Berkley con ‘Showgirls’, esa película erótica que llamó la atención porque la actriz principal era interpretada por ‘Jesse Spano’, la tierna adolescente de ‘Salvados por la campana’.



Elizabeth Berkley había audicionado por el papel de ‘Kelly Kapowski’, pero pese a que no superó la prueba, los productores le ofrecieron el papel de ‘Jesse Spano’ en 'Salvados por la campana'.



Tras su paso por ‘Salvados por la Campana’, intentó acelerar su carrera con ‘Showgirls’, pero la crítica la destruyó y se fue en picada en Hollywood. Ha aparecido en cintas menores y series como ‘CSI Miami’, pero nunca volvió a destacar.



Mario Lopez (Slater)



‘A.C. Slater’ era el papel de Mario Lopez, el rompecorazones en ‘Salvados por la Campana’, interpretando al mejor amigo de ‘Zach Morris’ en la serie.



No fue fácil para Mario Lopez reinventarse después de una exitosa serie como ‘Salvados por la campana’. Tuvo papeles menores en cine y televisión, hasta que llegó la oportunidad de ser presentador de ‘America’s Best Dance Crew’ y ‘Factor X’, y no la desaprovechó.



Dustin Neil Diamond (Samuel ‘Screech’ Powers)



Dustin Neil Diamond interpretó a ‘Samuel ‘Screech’ Powers’ el nerd de ‘Salvados por la campana’. Eterno enamorado de ‘Lisa’ en la serie, nunca más fue parte de alguna serie o película.



En 2006 protagonizó un video pornográfico donde aparecería con dos prostitutas con el título de ‘Saved by the smell’ (recordando a la serie que lo hizo famoso).



‘Behind the bell’, libro que publicó en 2009, reveló los trapos sucios detrás de 'Salvados por la campana'. Contó que sus compañeros de reparto lo marginaban, mientras que Mario Lopez era vigoréxico y Gosselaar un ególatra. Además, desveló que a veces los artistas de la serie mantenían tríos.



Recientemente fue condenado por apuñalar a un hombre y, posteriormente, por violar la libertad condicional de este delito al dar positivo en drogas.



Lark Voorhies (Lisa Turtle)



‘Lisa Turtle’ era la adolescente millonaria en ‘Salvados por la Campana’, interpretada por Lark Voorhies. Pese a que quiso mantener su estatus en Hollywood, ahora es más protagonista de la prensa rosa estadounidense.



Diagnosticada con un desorden bipolar, Voorhies tuvo una relación con Gosselaar durante las grabaciones de ‘Salvados por la campana’, que duró tres años. También estuvo comprometida con el actor Martin Lawrence, aunque no llegó a buen puerto. Por ahora, es testigo de Jehová y está alejada de Hollywood.



Dennis Haskins (Señor Belding)



Las bromas de los alumnos participantes en ‘Salvados por la Campana’ tenían un punto: ‘Señor Belding’. El actor nunca supo despegar en su carrera, encasillándose con su papel, pues existen hasta productos con su nombre artístico.

