Samantha Markle, quien no tiene relación con Harry o Meghan y nunca ha estado con ellos desde que se conocieron, dice que Meghan y el príncipe Harry se dirigen inevitablemente a una separación. Ello, a menos que reciban un asesoramiento serio y realicen una gira de disculpas para deshacer todo lo que dijeron durante la entrevista con Oprah Winfrey.

Sin embargo, no parece que Sam tenga esperanzas con que esto no suceda. En esa línea, añade que Harry probablemente ya esté cuestionando su matrimonio con Meghan, a quien ella acusa de mentir sin parar.

Es bastante controversial la declaración de Samantha Markle, quien piensa que es solo cuestión de tiempo antes de que Harry se aleje y los abogados especialistas en divorcio se involucren. Una vez más, ella tampoco tiene conexión con la familia real, pero eso no le ha impedido opinar.

La media hermana de Meghan critico a la duquesa de Sussex, a principios de esta semana por darle la espalda a su familia, alegando que sufre de un “trastorno de personalidad narcisista”

Durante la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan dijo que ha tenido poca o ninguna relación con Samantha durante más de dos décadas. Sin embargo, eso no impidió que Samantha escribiera unas memorias tituladas “El diario de la hermana de la princesa Pushy”.

Cuando la periodista le comento a Meghan sobre el libro que su media hermana por parte de padre había escrito la duquesa de Sussex respondió: “Creo que es difícil que ella cuente todo si no me conoce realmente. Creo que es una situación diferente que con mi papá”.

No obstante, continuó Meghan Markle en la entrevista, “no me siento cómoda hablando de personas que no conozco. Yo crecí como hija única, todos los que crecieron conmigo saben, cuánto hubiera querido tener hermanos, por eso me emociona tanto mi embarazo, quiero que Archie tenga a alguien. La última vez que la vi (Samantha) fue hace unos 18 o 19 años...”.

Como era de esperar, el padre de Meghan, Thomas, también intervino en la entrevista de Oprah, específicamente la revelación de Meghan sobre sus problemas de salud mental, afirmando que podría no haber llegado al punto de sentirse suicida si no hubiera abandonado a él y a la familia.

Samantha tiene más pensamientos sobre la relación rota entre Meghan y su padre, y lo que se necesitaría para arreglarla.

Lo que si es seguro es, que Meghan y Harry no están interesados en las opiniones de Samantha. Y que la crisis en la realeza británica tras sus declaraciones a Oprah Winfrey existe.