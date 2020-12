No cabe duda de que Bárbara Mori sigue vigente en el recuerdo de gran cantidad de personas que la vieron protagonizar “Rubí”, en 2004, y aunque han pasado más de 16 años desde que alcanzó la fama gracias a su talento, muchos no olvidan el papel que interpretó y que le hizo ganar la admiración y también el rechazo por parte de la audiencia. Y no era para menos, cómo olvidar a aquella joven atractiva y ambiciosa, que se valió de sus encantos para conquistar a toda costa al novio de su amiga, al que convenció de dejarla plantada en el altar para huir con ella.

En la actualidad, la uruguaya nacionalizada mexicana está alejada de la televisión y se encuentra concentrada en su carrera en la pantalla grande. A través de sus redes sociales da cuenta de su día a día en el que además de compartir fotos de sus últimos proyectos, también sube imágenes de su hijo y su nieta, por quienes se desvive.

Como se sabe, ella se convirtió en madre muy joven, en 1998 cuando apenas había cumplido 20 años. La llegada de su único hijo, fruto de su romance con el actor y productor mexicano Sergio Mayer, la llenó de alegría y energía para seguir adelante. Ahora, aquel niño que la llenaba de vitalidad tiene 22 años y la ha convertido en abuela.

Si bien, la vida de Sergio Mayer Mori estuvo marcada por la polémica, sobre todo porque se convirtió en padre a los 18 años y según la madre de su pequeña no desempeñó bien su rol porque la dejó sola durante el proceso de embarazo, las cosas han mejorado entre ellos por el bien de la nena. A continuación, te contamos qué ha sido del hijo la actriz y el diputado mexicano.

El primogénito de Bárbara Mori y Sergio Mayer se alista para participar del remake de "Rebelde". (Foto: Sergio Mayer Mori / Instagram)

¿QUÉ FUE DE SERGIO MAYER MORI?

Sergio Mayer Mori, en 2010, tuvo su debut en el cine cuando participó en la película “Viento en contra”, protagonizada por su madre. Cuatro años después, a los 16, se lanzó como cantante y en 2016 integró el elenco de las películas ‘Un padre no tan padre’ y ‘El Patriarca’.

Es decir, a su corta edad, el hijo de Bárbara Mori ha participado en proyectos para televisión y cine, además de haber desfilado en importantes pasarelas, donde conoció y se enamoró de la también modelo Raquel Chávez, con quien tiene un romance. Ambos no esconden su amor y publican fotos posando juntos.

Actualmente, se encuentra trabajando en una serie, y aunque no se tiene más detalles sobre esta producción, se conoció que se trata del remake de “Rebelde”, donde su pareja en la ficción sería Andrea Chaparro.

El joven se convirtió en padre cuando tenía solo 18 años. (Foto: Sergio Mayer Mori / Instagram)

LA POLÉMICA VIDA DE SERGIO MAYER MORI

El primogénito de Mori y Mayer saltó a la polémica cuando se enteró de que iba a convertirse en padre. Esto no tendría nada de malo si es que los medios no hubieran cuestionado que iba a tener una hija a los 18 años con la actriz y modelo Natalia Subtil, diez años mayor que él.

Sergio contó que cuando se enteró de que su novia estaba embarazada, se asustó muchísimo. “Justamente allá en Los Ángeles, en el mes de abril de [2016], fue donde ella [Natalia] me dijo que se encontraba esperando un bebé. Evidentemente fue muy impactante porque no me lo esperaba. Creo que una noticia como esta deja a cualquier hombre en shock”.

Asimismo, añadió: “Obviamente estoy consciente del compromiso y la responsabilidad que esto implica y haré todo lo posible para darle a mi hijo todo lo que necesite, ya que es el ejemplo que me dieron mis padres. Estaré pendiente de él en todo momento, independientemente de si tengo o no relación con la madre”. Pero estas palabras se las llevó el viento, pues se desentendió de todo.

Los jóvenes, que se habían conocido a inicios de 2016 mientras compartían el set de grabaciones de la película “El Patriarca”, empezaron a tener problemas. Al poco tiempo de gestación, Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no acompañarla durante el proceso, lo cual derivó en fuertes discusiones entre ambos, derivando a la separación definitiva de la pareja. Lamentablemente, la llegada de Mila ocurrió cuando sus padres ya estaban distanciados, pero lo peor vino después.

Sergio Mayer Mori junto a la madre de su hija Mila, la modelo Natalia Subtil (Foto: Revista Quién)

UN PADRE AUSENTE

Durante los primeros años de vida de su hija Mila, estos problemas se intensificaron, dada la confirmación de un nuevo romance de Sergio Mayer Mori con Raquel Chávez.

Natália Subtil, por su parte, continuó con las acusaciones contra su expareja, en las que lo tildaba de “padre ausente”. El joven solía preferir el silencio, aunque unas cuantas veces salió a respaldar su rol como padre, aceptando sus errores y afirmando que mantiene una buena relación con su pequeña.

MÁS PROBLEMAS

Pese a dichas afirmaciones del hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, la madre de Mila salió al ataque nuevamente y lo acusó de no ver a su pequeña. “¡Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que él”, escribió la mujer en Twitter.

Aunque el joven, ahora de 22 años, no afirmó ni negó dichas aseveraciones, una de sus últimas publicaciones con su pequeña fue en noviembre de 2019. A raíz de estas acusaciones, Sergio fue tildado de “desobligado” en las redes sociales.

Sergio Mayer Mori es fruto de la relación de Bárbara Mori y Sergio Mayer, quienes terminaron separándose al poco tiempo (Foto: Instagram de Sergio Mayer Mori)

LA CALMA LLEGÓ

Al parecer la paz y la calma llegó a la relación que mantienen como padres Subtil y Mayer. Pues el primogénito de los actores ya está pasando más momentos con Mila, incluso se la llevó de viaje con el permiso de su madre.

En una entrevista con Ventaneando, Natalia señaló que jamás le prohibirá a su hija poder disfrutar de su familia, por lo que no dudo en permitir que Mila viaje por algunos días con Sergio.

Asimismo, Sergio subió una foto en noviembre de este 2020 compartiendo con su pequeña. Lo mismo hizo el 19 de diciembre de este año su abuela. De acuerdo con declaraciones de Natalia Subtil, su hija Mila pasará Navidad con su papá y Bárbara Mori.