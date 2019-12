Warner Bros. sigue confirmando fechas de estreno para sus futuras películas. La casa productora acaba de anunciar cuándo estará disponible la segunda entrega de “Shazam!” (2019).

Zachary Levi volverá a ponerse el traje del mítico personajes de DC Comics el 1 de abril de 2022, según se reveló esta semana. La fecha corresponder a April Fools’ Day que se celebra en Estados Unidos y otras partes del mundo.

La noticia fue confirmada por el portal Deadline, pero aún se desconoce la trama y qué actores estarán involucrados en el nuevo proyecto cinematográfico de “Shazam!”.

Como se recuerda, la primera entrega de “Shazam!” fue todo un éxito y logró recaudar más de 364 mil millones de dólares en taquilla.

“Shazam!" fue creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck. La cinta fue dirigida por David F. Sandberg (Annabelle: Creation, Nunca apagues la luz).

Zachary Levi (Thor: Ragnarok), Mark Strong (Kingsman: El círculo de oro), Jack Dylan Grazer (It), Ron Cephas Jones (Luke Cage), Grace Fulton (Annabelle: Creation) y Faithe Herman (This Is Us), y el joven Asher Angel (Andi Mack) como Billy Batson conformaron el reparto.

Sinopsis de la primera entrega

Todos llevamos un superhéroe en nuestro interior. Solo es preciso un poco de magia para sacarlo. Es lo que le ocurre a Billy Batson (Asher Angel), un joven huérfano de 14 años, normal y corriente, al que le cambia la vida un encuentro con un viejo hechicero. Y es que, a partir de ahora, cada vez que Billy grita la palabra “Shazam!” se convierte en el superhéroe adulto Shazam (Zachary Levi). Aunque con un niño en su interior, el poderoso cuerpo de Shazam hace lo que cualquier adolescente con superpoderes haría: ¡pasárselo bien! ¿Puede volar? ¿Tiene visión de rayos X? ¿Puede lanzar rayos de sus manos? ¿Puede saltarse los exámenes? Shazam pondrá al límite sus habilidades con la imprudencia de un niño. Claro que Billy va a necesitar controlar rápidamente estos poderes para poder defenderse de las fuerzas del mal controladas por el Doctor Thaddeus Sivana (Mark Strong).