Isidora Vives y Carlos Said han acaparado la atención de los televidentes no solo por interpretar hermanos Miranda y Gonzalo, respectivamente, en la telenovela mexicana “Si nos dejan”, la nueva producción de Univisión, sino también porque, en la vida real, son más que colegas. Los actores se han convertido en pareja y no dejan de demostrarlo a través de las redes sociales.

La nueva apuesta televisiva cuenta una historia de amor con un arranque muy impactante: la traición y el rompimiento de un matrimonio de muchos años.

La trama de “Si nos dejan” ya ha sumado muchos seguidores por su trama, pero la historia más romántica se está contando cuando se apagan las cámaras de televisión.

¿CÓMO SE ENAMORARON ISIDORA VIVES Y CARLOS SAID DE “SI NOS DEJAN”?

Isidora y Carlos interpretan a los hermanos Carranza en la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

Ellos se enamoraron mientras grababan “Si nos dejan”, que recientemente acaba de debutar en la televisión.

La joven pareja ha demostrado su amor y el gran avance de su relación a través de sus redes sociales.

“Te quiero cada vez más, gracias por hacerme tan feliz y enseñarme lo bonito que tiene la vida”, escribió Isidora en su Instagram.

