Rafael Uribe, uno de los actores más reconocidos de Colombia, falleció a los 59 años tras 'presentar graves problemas de salud. El intérprete siempre será recordado por sus papeles en producciones como “Sin senos no hay paraíso” , “El señor de los cielos” , “El capo”, “La prepgado” y sobre todo por la gran labor para proteger a los animales.

Esta terrible noticia causó una gran conmoción entre sus ex compañeros de reparto que no dudaron en dedicarle hermosas palabras de amor y agradecimiento por su gran trabajo a lo largo de su carrera artística.

De acuerdo a varios medios de comunicación de Colombia, el intérprete de 59 años falleció en una clínica de la capital de Colombia luego de haber permanecido varios días entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿QUIÉN ERA RAFAEL URIBE?

Rafael Uribe era uno de los actores más destacados de Colombia y contaba con una trayectoria de 25 años de vida artística y a lo largo de este tiempo participó en un sinfín de exitosas producciones colombianas, entre las que destaca la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, historia que protagonizó Carmen Villalobos en 2008.

Carolina Betancourt, quien compartió set de grabación con el actor en esta inolvidable ficción, fue de las primeras en lamentar lo sucedido a través de las redes sociales.

“Mi Rafita, me quedé con las ganas de reencontrarme contigo y darte ese abrazo que tanto deseabas. Aún no sé qué te pasó. Fuiste de las primeras personas que conocí en Bogotá recién llegada de Cali en el año 2002. Duele saber que ya no estarás más, que ya no aparecerás por mi Instagram para saludarme. Sé que siempre me cuidaste y siempre estabas pendiente de mí. Sé que te volviste un alma hermosa, bondadosa, generosa y dulce. En el cielo estarán felices de recibirte. Vuela alto con tu gran espíritu mi Rafita. TQM”, escribió la actriz colombiana, quien interpretó en Sin senos no hay paraíso a Vanessa, una de las chicas del barrio.

Carolina Betancourt se despidió de su amigo en redes (Foto: Instagram)

Catherine Siachoque no tardó en dedicarle unas emotivas palabras de despedida.

“'Las cosas son en vida'. Gracias Rafael. Te extraño desde ya. La manada seguirá unida”, escribió la actriz colombiana haciendo alusión a la fundación que tenía el fallecido intérprete dedicada a la protección de perritos que están en una situación vulnerable.

Cattherine Siachoque también se despidió de su colega (Foto: Instagram)

Rafael Uribe también formó parte del elenco de la exitosa superserie “El señor de los cielos”, historia que grabó en México y en la que interpretó al Coronel Garañón.

“Brilla fuerte mi Rafa querido. Desde México hasta el cielo te mando todo mi amor. Gracias por esas platicas y risas que siempre me sacabas”, escribió en Instagram Karla Carrillo, quien interpretó a Carolina Saldaña en la veterana ficción de la cadena hispana.

Karla Carrillo, su excompañera en El señor de los cielos, también se despidió de él (Foto: Instagram)

RAFAEL URIBE Y SU FUNDACIÓN GRAN ESPÍRITU

La actuación era la gran pasión de Rafael Urirbe, pero también sentía un gran amor por los animales, así que no dudó en crear un refugio para alberga a perros abandonados.

Por años, Uribe ha dedicado su trabajo y esfuerzo en conseguir fondos y hacer toda la gestión para mantener viva la fundación que ha sido el hogar de muchos perros en situación de abandono, enfermos o mayores en su edad.

El actor era un amante de los animales, así que fundó un refugio para mascotas abandonadas (Foto: Instagram)