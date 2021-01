En 2005, Gustavo Bolívar sorprendió a todos con la historia de “Sin tetas no hay paraíso” que relataba la dramática realidad que se vivía a comienzos del 2000 en muchos barrios de Colombia y esto hizo que el libró sea un éxito total, así que inmediatamente la historia de ‘Catalina Santana’ fue adaptada a la televisión.

La primera actriz que se puso en los tacones de este personaje fue María Adelaida Puerta , la interprete ya contaba con una trayectoria actoral en Colombia, sin embargo, cuando decidió interpretar a ‘Catalina’, logró ganar gran reconocimiento internacional y la hizo ganadora del premio India Catalina por ser la actriz revelación del año de 2007.

Ya han pasado 15 años desde que se emitió la primera versión de “Sin tetas no hay paraíso” y muchos de los fanáticos se han comenzado a preguntar que fue lo que pasó con Adelaida Puerta tras la trasmisión de esta nueva producción que no estuvo exenta de polémica en su país de origen.

María Adelaida Puerta alcanzó el éxito tras el personaje de 'Catalina Santana' (Foto: RCN Televisión)

¿QUÉ PASÓ CON MARÍA ADELAIDA PUERTA?

Luego de su icónico personaje de ‘Catalina Santana’, María Adeaida Puerta tuvo otro éxito y se trato del personaje de ‘La Perrys’ en la serie “El Capo” y a pesar de la gran popularidad que alcanzó, la actriz decidió alzar vuelo y se fue a México en busca de nuevas propuestas laborales.

Fue en 2015 que la colombiana decidió cambiar de aires y muchos dijeron que ella se había ido debido a la falta de oportunidades laborales a lo que ella aclaró esos rumores en una entrevista con la web LaFM de Colombia.

“Me seguían ofreciendo papeles asociados al narcotráfico y siento que hice mi trilogía con esos personajes... estuve como prepago, sicaria y lavadora de dinero”. Así de cruda es la artista cuando le pregunta del porqué de su decisión de alejarse de la televisión colombiana.

María Adelaida Puerta decidió irse de Colombia para buscar nuevos aires en México (Foto: Instagram)

Por eso, ella sintió que era el momento de apartarse de la televisión en Colombia al tener una sensación de agotamiento por las mismas historias.

Ella partió hacia México, cuando algunos creían que estaba en el mejor momento de su carrera, algo que pudo ser arriesgado, pero no se arrepiente.

“Esto trae sus retos cada día, me ha tocado guerreármela, pero todo lo sucedido me ha tenido contenta. Me he adaptado a cada situación sin apegarme a las cosas”, recalcó.

Es así que fue parte de la telenovela “Guerra de ídolo” para Telemundo, ¡Ay Güey! de Blim y la última producción fue “La hija pródiga” de Azteca Uno.

Actualmente, María Adelaida Puerta se dedica más a la danza contemporánea y al yoga. También está escribiendo y le gusta el trabajo detrás de cámaras. De momento, la actriz no le dedica tiempo al amor o a hacer familia.

“Sola llevo un buen rato. Han estado personas que van y vienen, pero ahora disfruto mucho de mi compañía entonces ya no tengo esa ansiedad del pasado cuando no se sentía ese llenito adentro”, explicó.

María Adelaida hace unos años sí tenía la visión de querer tener hijos y que fueran seres “transformadores del mundo”. Aun así, desde hace unos años decidió ayudar a otros niños sin tener ese afán de conformar su familia.

María Adelaida Puerta ha explotado otras facetas de su vida y se siente muy feliz en México (Foto: Instagram)