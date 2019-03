Mira aquí los nuevos pósters de "Spider-Man: Far From Home", película que protagoniza Tom Holland | FOTOS

Los fanáticos del "Hombre Araña" fueron sorprendidos este lunes, luego que fueran revelados los nuevos pósters de "Spider-Man: Far From Home" , película protagonizada por el actor Tom Holland.

A través de la cuenta oficial de la cinta en Instagram, Marvel Studios y Sony Pictures compartieron las imágenes que resultan bastante reveladoras y nos muestran donde ocurrirá la trama.

Es así que los afiches muestran al superhéroe arácnido cerca al Parlamento de Londres en Inglaterra; a los canales de Venecia, en Italia, y a la puerta de Brandenburgo, en Berlín (Alemania).



En "Spider-Man: Far From Home" ("Spider-Man: Lejos de casa" en español), Peter Parker (Tom Holland) y sus amigos viajarán a Europa dentro de su plan de estudios.

Sin embargo, las 'vacaciones' del héroe arácnido serán interrumpidas por Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien le pedirá que lo ayude a descubrir el misterio detrás de unas extrañas criaturas que están causando desastres naturales y destrucción en el 'Viejo continente'.

La aparición del actor Jake Gyllenhaal como 'Mysterio' en "Spider-Man: Far From Home", que se estrenará el próximo 5 de julio, ha generado gran expectativa pues no se sabe si será enemigo de Spider-Man o su aliado.

El pasado 15 de enero se liberó el teaser tráiler oficial de "Spider-Man: Far From Home" y si bien no se presentaron muchas imágenes del protagonista, sí se pudo ver como lucirá el villano 'Mysterio', interpretado por Jake Gyllenhaal.

Jon Watts, quien se encargó de dirigir la primera cinta "Spider-Man: Homecoming", estará a cargo de esta nueva entrega y el actor Tom Holland repetirá el rol estelar.

El elenco principal lo completan Zendaya (Mery Jane), Marisa Tomei (tía May), Jacob Batalon (Ned) y Tony Revolori (Flash Thompson). Todos ellos repetirán sus roles en esta nueva cinta. Además, Samuel L. Jackson y Cobie Smulders aparecerán como Nick Fury y María Hill respectivamente.