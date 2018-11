La leyenda del cómic Stan Lee y creador de emblemáticos personajes como Spider-Man o Hulk, falleció hoy en Los Ángeles (EE.UU.) a los 95 años, informó la página web de TMZ.



"Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande", dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija de Stan Lee y quien se encargó de dar la triste noticia a todos sus fanáticos en el mundo.



Stan Lee había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos y había perdido en 2017 a Joan Lee, la mujer con la que estuvo casado durante casi siete décadas.

Stan Lee, cuyo verdadero nombre fue Stanley Martin Lieber fue, además de creador de emblemáticos superhéroes como Iron Man, los 4 fantásticos, The Avengers, Daredevil, Dr. Strange, X-Men, Bruja Escarlata, entre otros personajes; también fue productor y tuvo apariciones ocasionales en las películas de sus personajes.



Como escritor y editor, Stan Lee fue clave para el ascenso de Marvel a un titán del cómics en la década de 1960 cuando, en colaboración con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó superhéroes que cautivarían a generaciones de lectores jóvenes.

Todavía hoy, los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre ' Stan Lee presenta' en los rótulos de presentación. También tuvo un programa televisivo en History Channel en donde buscaba superhumanos "reales".

"Escribe cosas que tú querrías leer. Si tratas de escribir cosas que crees que ellos (señalando a los espectadores) quieren leer, tú no les conoces a ellos pero tú te conoces a ti mismo. Y si escribes algo que tú querrías leer, tiene que haber otra gente como tú (a la que le gustarás)", dijo Lee en agosto de 2017 en un homenaje a su carrera en Los Ángeles. "Lo que hice fue intentar escribir historias que me gustaría leer y de un modo u otro funcionó", argumentó.

SU OBRA



Entre las creaciones de Stan Lee destacan personajes que forman parte de la iconografía universal. Además de los ya mencionados están Thor, Pantera Negra, Silver Surfer, y Nick Fury, además de su intromisión al mundo del manga con Heroman y el guion de la serie 'Ultimo'.



El carisma y capacidad creativa de Stan Lee influyeron en muchos autores posteriores, quienes destacaron rasgos de sus obras como la humanización de los personajes, más allá de su identidad superheroica. Además de usar un lenguaje grandilocuente y recargado. También daba una gran libertad de movimientos a sus dibujantes.



MÉTODO MARVEL



Stan Lee hacía una sinopsis de la historia, que pasaba al dibujante, y luego escribía los diálogos basándose en el dibujo acabado. En ciertos casos, esto hacía difícil saber qué parte de la historia era de Lee, y qué parte del dibujante y que parte era del guionista.



En su obra, Stan Lee insistía en llamar a sus personajes con nombre y apellido con la misma letra inicial (Peter Parker, Loki Laufeyson, Matt Murdock, Stephen Strange, Dum Dum Dugan, Fantastic Four, Doctor Doom, Curtis Connors, Bruce Banner, Scott Summers, Susan Storm, Reed Richards, Otto Octavius, Green Goblin, Silver Surfer, Warren Worthington, Pepper Potts, Fin Fang Foom, Happy Hogan y J. Jonah Jameson, entre otros.

APARICIONES EN CINE



Stan Lee no solo era el rey detrás de los cómics de Marvel, el creador también actuaba como productor ejecutivo aunque no haga uno de sus famosos cameos.



Con excepción de X-Men 2, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: primera generación, The Wolverine, X-Men: días del futuro pasado y Los 4 Fantásticos, Stan Lee aparece en cada una de las películas de Marvel basadas en personajes en cuya creación haya colaborado