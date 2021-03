Stephanie Valenzuela visitó el set del programa “Hoy Día” para hablar de su nueva canción llamada “El perdón”, la cual estrenó hace dos semanas. Es así que también fue consultada sobre si perdonó a nivel personal al actor mexicano Eleazar Gómez, quien se encuentra en la cárcel tras golpearla.

“Yo lo dije antes... Creo que lo perdoné internamente a las dos semanas, no podía con esa cólera que tenía. Si seguiría odiándolo y despertándome con ‘ay lo odio a este’, me haría daño. Lo perdoné por mi misma, porque me amo a misma y no quiero vivir atormentada”, comentó la cantante.

Asimismo, contó cómo va el proceso judicial contra Gómez. “Las leyes mexicanas son muy claras, yo no he dado el perdón (judicial), no lo voy a dar y no me van a ver dándolo. Esto queda grabado”, señaló.

“Hay muchas salidas y muchas herramientas, ellos ahora están con el procedimiento abreviado. Él reconoce su falta y pide su sentencia, el tema es que si no te ponen cinco años, puedes llevar tu proceso afuera, en libertad”, enfatizó la modelo.

Confirmó, además, que le ofrecieron una mejor reparación con tal que le dé el perdón a Eleazar y él pueda salir libre. Sin embargo, ella quiere seguir todo lo que dice la ley y la reparación será la que dicte la justicia.

Finalmente, recordó cómo fue que se dio lo sucedido en noviembre del 2020. “Yo le dije que sí (a su propuesta de matrimonio), pero esto ya venía de antes... Tenía un problema de cambiar de temperamento, cambiaba de un estado a otro, no sé si era un trastorno, yo vivía con eso. Entonces, acababa de hacer todo el espectáculo (pedida de mano) y cambia de humor. Yo le dije que no me iba a quedar con una persona que supuestamente quiere vivir toda la vida conmigo y luego me hace esto”, sentenció

