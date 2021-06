La actriz mexicana Lucía Méndez es recordada por haber participado en distintas telenovelas de su país, aunque recientemente fue revelado un hecho que nadie conocía y que la involucró con su colega Verónica Castro, quien también ha formado parte de diversas producciones de Televisa. Según comentó el periodista Jorge Carbajal las dos artistas protagonizaron un incidente al interior de la casa televisora.

El hecho habría ocurrido durante los años 80 pero que se pudo conocer recién a través del canal de YouTube de Lucía Méndez mediante una conversación con el hombre de prensa; sin embargo, este hecho fue negado por la actriz, además de aclarar que no ha tenido la oportunidad de tratar con la madre de Cristian Castro.

El hecho, según Carbajal, ocurrió en el estacionamiento de Televisa y, además, dijo que él mismo se detuvo a ver en aquella ocasión lo que estaba ocurriendo entre las dos actrices por, supuestamente, querer ocupar un lugar que al parecer sería de uso exclusivo para los artistas importantes.

Carbajal relató que él caminaba del centro de producción hacia el foro 3, a ese estacionamiento y de pronto observó un carro espectacular de color dorado, un vehículo hermoso, que era conducido por Méndez y Verónica Castro había salido para inmediatamente subir a una camioneta la cual calificó de “sencillita.

También aseguró que Méndez se bajó de su auto para tratar de reclamarle algo a Castro.

“Verónica se sube a su camioneta, no sé que había pasado entre ustedes dos ese día, pero pasó que tú ya te habías arrancado y de repente te regresas en reversa y empezaste a tocar el claxon. Verónica te veía por el espejo, te bajaste del carro y yo me quedé parado viendo qué estaba pasando”, agrega.

El periodista continuó indicando que todo acabó cuando Méndez regresó a su auto y se fue del lugar.

“Te bajaste del coche y le gritoneabas no sé qué tanto a Verónica, ella baja el vidrio y te contesta desde el carro, pero Verónica nunca se bajó. Hasta que te subiste al carro y hubo rechinón de llantas en el carrazo ese”, acotó.

NO LO RECUERDA

Ante tales afirmaciones que habrían ocurrido hace muchos años atrás, Lucía Méndez respondió al periodista y dijo que no se acuerda de haber discutido con Verónica Castro. Ella también resaltó que nunca ha sido cercana a la actriz mexicana.

“Yo no me acuerdo de eso, de haber tenido un encuentro así con Verónica. Si de alguna manera pasó, no sé qué habrá sucedido, ha de haber sido el único porque ella y yo no hemos tenido un encuentro. Es muy difícil que ella y yo platiquemos”, puntualizó.