“Terminator: Dark Fate”, sexta parte de la franquicia protagonizada por Arnold Schwarzenegger, llegó a la pantalla grande el 1 de noviembre en Estados Unidos y un día antes a Perú.

El film se rodó desde el 4 de junio de 2018 en lugares de España, como la Isleta del Moro, y el entorno del Desierto de Tabernas en Almería, Corvera y Cartagena en Murcia y la Presa de Aldeadávila en Zamora.

La película cuenta con la participación de los actores Linda Hamilton, Edward Furlong, Diego Boneta, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Mackenzie Davis, entre otros. Precisamente el elenco latino ha llamado la atención de los críticos.

“Terminator: Dark Fate”, la sexta entrega de la franquicia protagonizada por Arnold Schwarzenegger, está dirigida por Tim Miller. Foto: Paramount Pictures

¿Quién es la actriz que está dando qué hablar? Natalia Reyes Gaitán es una actriz colombiana con amplia trayectoria en numerosas series, cine y obras de teatro en Colombia y Estados Unidos.

En la cinta, la actriz interpreta a Daniella Ramos "Dani", una joven elegida como blanco por el Terminator Rev-9, quien será la comandante de la Resistencia contra Legión.

Para la joven intérprete, formar parte de esta franquicia le ha permitido aprender profesionalmente. En entrevista con People en Español, brindó detalles de su participación en película.

Elenco de “Terminator: Dark Fate”. Foto: Paramount Pictures

“Fue un reto prepararme físicamente para ese personaje, hacer una película en otro idioma”, cuenta la colombiana. “El hecho de que haya latinos protagonizando lejos de los estereotipos de siempre me parece que es una razón para verla”, contó.

Sobre el tema del idioma, Reyes señaló que hacer una película es inglés fue un reto. “Siempre me han gustado mucho los idiomas, llevo mucho tiempo practicando inglés, pero hacer una película no solo actuando, sino estar todo el día en el set y en otro idioma sí genera una presión adicional”, explicó.

La actriz Natalia Reyes interpreta a Daniella Ramos "Dani". Foto: Paramount Pictures

Cuando se le consultó si era parte de una ola latina, Natalia Reyes explicó que se trata de un cambio que se está dando no solo en la industria del entretenimiento sino en el mundo.

“Es un momento en el que los latinos hemos llegado a roles en los que antes ni si quiera nos imaginábamos que pudiéramos llegar. Es un momento muy bueno para los latinos”, dijo.

Grace fue enviada del futuro para proteger a Dani, la esperanza de la humanidad (Foto: Paramount Pictures)

La actriz colombiana contó que estaba en Cartagena (Colombia) cuando recibió la noticia de qué formaría parte de la película y que de tanta emoción se puso a llorar porque no lo podía creer.

“No me lo esperaba para nada. Me mandaron la solicitud de mandar el video y lo hice como parte de mi trabajo, pero realmente sin esperar que esto pudiera salir. Estaba con mi esposo y casualmente estaban mis papas conmigo y fue una dicha muy grande. Fue el director quién me llamó, me puse a llorar. No podía reaccionar de la emoción que me dio”, narró.

“Terminator: Dark Fate”. Foto: Paramount Pictures

Asimismo, dijo que trabajar con Linda Hamilton fue una experiencia inolvidable. “Haberla conocido fue el regalo más grande porque aparte de ser una actriz increíble y una mujer inspiradora, es una persona con un corazón gigante. Es uno de los mejores regalos que me llevo”, dijo.

Por otro lado, señaló que “Terminator: Dark Fate” es relevante por el momento que estamos viviendo y por la diversidad. “El hecho de que haya latinos protagonizando lejos de estereotipos de siempre me parece que es una razón para verla”, agregó.

SINOPSIS



Sarah Connor (Linda Hamilton) se ve obligada a luchar del lado de Grace (Mackenzie Davis), una mujer híbrido entre humano y cyborg. De ellas depende el futuro de la humanidad, que está gravemente amenazado por un nuevo y poderoso Terminator (Gabriel Luna), recién modificado del futuro. En su camino además recibirán la ayuda del modelo T-800 (Schwarzenegger).