POR: JUAN SEQUEIROS

Muy sencillo y de buen humor, así se mostro el actor norteamericano Anthony Ramos en su regreso al Cusco, para rodar nuevas escenas de la esperada cinta Transformer: Rise of the beasts. El artista fue captado a las afueras de un hotel del centro de esta ciudad y no dudó en saludar a las personas que lo reconocieron.

TE VA A INTERESAR: INTENTAN ASALTAR A EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE TRANSFORMERS EN TARAPOTO

Todo el equipo de Transformers: ‘Rise of the beasts’ regresó a Cusco, luego de permanecer varios días grabando escenas en Tarapato - San Martín. Los dirigidos por Steven Caple Jr. retornaron a la Ciudad Imperial en dos vuelos chárter, que los trasladó junto a una gran cantidad de equipo de grabación.

Los actores y el equipo de producción fueron trasladados al hotel plaza Nazarenas del centro de Cusco, donde el actor Anthony Ramos se bajo las mascarillas al notar la presencia de gente que se acercaba al vehículo.

Al ver que se acercaban a él, el estadounidense se bajó rápidamente la máscara para ser reconocido, y pese a encontrarse del otro lado del vidrio del vehículo, dejó ver un saludo a todos quienes lo reconocieron en ese momento.

TE VA A INTERESAR: ASÍ CULMINÓ EL RODAJE DE TRANSFORMERS EN MACHU PICCHU

GRABARÁN TRANSFORMERS EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS.

El equipo de Transformers retornó al Cusco para grabar más escenas en Chinchero, en el antiguo templo inca de Sacsayhuamán y en la conocida Plaza Mayor del Cusco, los días de rodaje se confirmarán en los siguientes días, sin embargo los permisos por parte de las autoridades locales ya están dados.

Para la grabación en Chinchero, se cerrará todo acceso a público y turistas durante las horas del filmación, igual situación se vivirá en Sacsayhuamán, mientras que habrá un resguardo especial, cuando graben en la Plaza Mayor del Cusco.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE TRANSFORMERS REMODELARÁ CARRETERA

El equipo de producción de Transformer rodó diversas escenas en Tarapoto y según pobladores del caserío de La Unión Sanirarca pertenece a la jurisdicción del Distrito de la Banda de Shilcayo, se comprometieron a apoyar en la construcción de una carretera local.

“Gracias a la película ya estamos en los ojos del mundo. También tenemos el beneficio del arreglo de la carretera de nuestra vía, agradecidos de esa manera por el apoyo que nos ha dado la empresa y las autoridades de nuestra localidad”, comentó el agente municipal del caserío La Unión.

MÁS INFORMACIÓN: