A Patty López de la Cerda le cambió la vida de un momento a otro tras haber sido diagnosticada con epilepsia y disautonomía. A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión contó cómo está afrontando estas enfermedades desde diciembre de 2020.

En su cuenta de Instagram, la joven hizo un recuento de todo lo vivido desde el pasado 28 de diciembre, fecha en la que tuvo un ataque de taquicardia y luego una migraña muy fuerte. “Inmediatamente después de eso dejé de hablar normal, entre varias otras cosas. Me sentía muy muy mal”, escribió el 20 de enero para contar todo el proceso que experimentó.

Debido a su estado de salud llamaron a una cardióloga para determinar lo que tenía, pero la especialista le recomendó a su familia llevarla de emergencia a un hospital porque no sabían si era embolia.

“Desde que llegué empezó una cantidad interminable de estudios: de sangre cada seis horas, electros, placas, resonancias, uno tras otro; mientras mi habla y mi motrocidad era intermitente, por momentos estaba un poquito mejor y luego no podía hablar prácticamente nada durante dos días y moverme lo mínimo de la cama del hospital era un reto”, contó.

La también conductora del podcast de ‘Te lo paso al costo’, señaló que no entendía cómo al ser una persona sana, de un momento a otro ya no podía hablar y apenas sólo moverse. “No entiendes qué pasa con tu cerebro y con tu corazón. La incertidumbre de no saber si vas a volver a hablar o estar normal o ser tú otra vez, ni que van a encontrar. Es horrible”.

En la misma publicación, Patty dio a conocer que después de varios estudios encontraron deficiencias en su corazón y en las arterias coronarias. “El cortisol estaba en un índice prácticamente nulo y dentro de los hallazgos más importantes, salí positiva a una prueba que se llama tilt test”.

López de la Cerda explicó que el neurólogo le comentó que tiene una enfermedad del sistema nervioso autónomo que se llama disautonomía, “una enfermedad invisible, pero a mí no me gusta verla así”, debido a que hay poca información sobre ella y aunque no tiene cura, se puede controlar con medicinas y algunos cuidados.

Pese a que le dieron de alta, ella contó que continuó con el malestar respecto al habla. Debido a que días después no podía hablar para nada fue llevada a otro neurólogo, quien al revisarla determinó que había algo malo en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Esto la llevó a llorar desconsoladamente, pues estaba muy asustada.

La muchacha está agradecida con la vida y seguirá luchando. (Foto: Patty López / Instagram)

Al día siguiente de los exámenes le dijeron que no tenía ningún tumor; sin embargo, como seguía sin hablar le tuvieron que realizar más exámenes y finalmente le diagnosticaron epilepsia, además de la disautonomía.

“Estos días han sido una montaña rusa de emociones. Un día amanezco bien y al otro día no tengo fuerzas más que para estar en el sillón viendo series. De repente tengo episodios donde otra vez de la nada dejo de hablar bien y no tengo energía más que para lo indispensable”, publicó.

A inicios de febrero, la conductora de TV le dio la bienvenida al mes, al que le pide que no le falle. “Visualizar es una de las mejores herramientas, así que yo me imagino así llena de luz, sana y rodeada de puras cosas lindas y cada vez que me da una crisis solo cierro mis ojitos y pienso: ‘Te amo, todo va a estar bien’, dejo que la crisis haga lo que tenga que hacer, que sacuda mi cuerpo y libere la energía necesaria mientras mi familia me abraza. Ha sido un proceso durísimo y tan lleno de amor al mismo tiempo. Espero que en estas semanas podamos encontrar las respuestas que faltan para poder estar mejor”.

Asimismo, dijo que cuando todo comenzó, pensó que iba a ser algo rápido de “arreglar”, pero se ha dado cuenta que es un proceso de paciencia.

La joven se desempeñó en TV Azteca. (Foto: Patty López / Instagram)

¿QUÉ ES LA DISAUTONOMÍA?

La disautonomía hace referencia a un conjunto de síntomas que se deben a un funcionamiento inadecuado del sistema nervioso autónomo o vegetativo. No se trata por lo tanto de una enfermedad concreta sino de un cuadro clínico que pueden deberse a numerosas causas.

Se trata de la disfunción de los nervios que regulan las funciones del cuerpo no voluntarias, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración.