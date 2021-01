¡Atención, padres de familia! El “hada del espagueti” anda suelta y ocasionando desastres en las cocinas de todo el mundo. Y si no tienes ni idea de lo que estamos hablando, no te preocupes, que la hija menor del carismático Dwayne Johnson , mejor conocido como ‘The Rock’, explica todo sobre este personaje en un adorable video viral que arrasa en redes sociales como Instagram .

En el material, que el propio actor, empresario y luchador profesional semiretirado de la WWE compartió el último 3 de enero en sus redes sociales oficiales, muestra la curiosa escena protagonizada por Tiana, su hija de apenas 2 años de edad, en la que intenta llegar hasta el fondo de una pila de pasta espagueti cruda y que se encuentra esparcida por todo el piso de su cocina.

De acuerdo a la adorable Tiana, que fue muy enfática en señalar que no tenía nada que ver con el desorden y culpó a su vez al elusivo “hada del pagueti (sic)”, que parecía haberse escabullido y salido de la casa en la que vive sin que sus padres se dieran cuenta tras cumplir su única misión: tirar la pasta sin preparar por todos lados y culpar de su travesura a la “inocente” pequeña.

Después de unos cuantos intentos en los que le preguntó a Tiana quién había tirado la pasta y ella le aseguraba que no tenía idea, Dwayne Johnson finalmente le siguió la corriente y le dijo si se había sido el hada del espagueti la responsable del desastre, a lo que ella le respondió con un rotundo “sí”; sin embargo, se delata arrojando unos cuantos fideos al piso, pero pensó rápido y volvió a culpar al fantasioso ser de la travesura.