Problemas de manejo. Justin Bieber ha sido captado en tres ocasiones sin poder estacionar bien su lujoso Lamborghini en diferentes videos de YouTube.



Como se aprecia en las imágenes de YouTube, la primera vez fue el pasado 28 de febrero cuando Justin Bieber intentó estacionar su Lamborghini, pero la parte delantero alcanzó a pegar al pavimento, por lo que el artista decidió dejar su carro afuera de una discoteca.



La segunda vez-tal como muestra el video de YouTube- fue el 14 de marzo cuando Justin Bieber intentó conducir en reversa directamente de la calle, pero cuando llegó a la rampa, su auto no avanzó como esperaba.



Justin Bieber pisó el acelerador, y desde su auto comenzó a salir demasiado humo del tubo de escape y sumado al ruido del Lamborghini como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Y la última vez que Justin Bieber puso en manifiesto que no sabe manejar muy bien fue el 21 de marzo. El canadiense estacionó su auto detrás de una camioneta, sin embargo, cuando intentó sacarlo se demoró un poco más de lo habitual para salir a la calle.



Pese a los problemas de manejo de Justin Bieber, sus fans (‘beliebers’) y hasta paparazzis intentaron animar al cantante que no sé de por vencido.



Mira todos los videos de Justin Bieber queriendo estacionar bien-aunque le falta-publicados por TMZ:

