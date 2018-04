En YouTube se comenzó a viralizar la reacción de Katy Perry cuando fue avergonzada por sus padres en ‘American Idol’, donde la cantante es jurado.



Los padres de Katy Perry fueron invitados al programa y no tuvieron reparos en criticar a su hija delante de toda la audiencia como se aprecia en las imágenes de YouTube, algo que a la cantante no le agradó.



Mary Christine y Maurice Keith Hudson, padres de Katy Perry, son muy conservadores, predicadores de iglesia, en algún momento comentaron que no les había agradado el camino que había tomado su hija.



Katy Perry fue avergonzada por sus padres. (Capturas: YouTube) Katy Perry fue avergonzada por sus padres. (Captura: YouTube)

Cuando el presentador de ‘American Idol’ preguntó a la pareja cómo veían a Katy Perry en el programa. La madre de la cantante no se guardó nada: “Aún es niña y tiene una bocaza”. La intérprete estadounidense solo atinó a sonreír, avergonzada, tal como se ve en el video de YouTube.



Pero luego vino lo peor. La madre de Katy Perry aplaudió a Lionel Richie y Luke Bryan, compañeros del jurado de la cantante: “Ellos aportan la sabiduría”, dijo la mujer y agregó. “Es la hija de en medio, siempre quieren llamar la atención”.



Esto último le desagradó a Katy Perry, quien al parecer pidió a la producción del programa que silenciaran a sus padres: “Creo que ya han tenido bastante, ¿no?”, preguntó con una sonrisa forzada, mientras el presentador al darse cuenta, siguió hablando y luego les agradeció a los padres de la cantante sin que ellos puedan despedirse como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Katy Perry tuvo que callar a sus padres. (Video: YouTube)

