El caso Max Barrios será recordado como el episodio más polémico e insólito en una selección peruana. El futbolista nació en Ecuador con el nombre Juan Carlos Espinoza, pero se cambió de identidad y edad. Llegó al Perú para ser futbolista, siendo convocado a la Blanquirroja.

Lo que pasó con Max Barrios y su cambio de edad no sería el único caso en el mundo del fútbol. Por muchos años se especula acerca de la verdadera edad del ex mundialista, Taribo West ex jugador de la selección de Nigeria y también del Inter y Milán.

Luego de pasar por equipos importantes de Europa, West empezó a perder presencia internacional y fue requerido por el Partizán de Belgrado. Por entonces (2002) tenía 28 años, pero el presidente marcó su carrera cuestionando su edad.

El técnico dudaba e incluso aseguró que lo descubrieron, pero tenía razones para hacerlo jugar: “Cuando lo fichamos dijo tener 28 años. Más tarde descubrimos que en realidad tenía 40, pero como jugaba bien no tuve problema en que continuara en el equipo”.

West fue parte del equipo nigeriano que ganó la medalla de oro en Atlanta 1996. (Foto: AFP)

El 2006, el rumor de su verdadera edad volvió a aparecer. Medios croatas indicaron que cuando tenía 32 años, pero en realidad aseguran ya tenía 44 años, quiso llegar al Rijeka del fútbol de Croacia, pero finalmente terminó jugando en Inglaterra.

