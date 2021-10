Argentina vs Uruguay EN VIVO se enfrentan este domingo en una nueva edición del ‘Clásico del Río de La Plata’, en un vibrante encuentro pendiente por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. A continuación te traemos todos los pormenores sobre los horarios y cómo ver el choque.

La Argentina de Lionel Messi viene de igualar sin goles en su visita a Paraguay en Asunción, con lo cual se mantiene como segundo ahora con 19 puntos, a 8 por debajo del líder Brasil. Sin embargo, no puede pestañear ya que sus perseguidores están muy cerca.

Uruguay, de Suárez y Cavani, tampoco pudo celebrar en su reciente encuentro de local ante Colombia y cedió un empate sin goles. Con ello, desperdició una gran chance de recortar diferencias en la tabla y marcha cuarto con 16 unidades. Así, una victoria permitiría a la ‘Celeste’ alcanzar a Argentina.

Bajas del Argentina vs Uruguay

Del lado de Washington Tabárez, no podrá disponer de Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez por problemas físicos. Además, Rodrigo Bentancur recibió su segunda amarilla acumulada ante Colombia y quedó suspendido para este encuentro. Sumado a ello está la situación de Luis Suárez, quien terminó con molestias el duelo.

En tanto, Scaloni aún no conoce si Lautaro Martínez -que no jugó ante Paraguay- stará recuperado para el domingo para el duelo ante Uruguay. Además tampoco veremos nombres como Paulo Dybala o Sergio Agüero, ambos lesionados y que no fueron convocados. Sin duda, el estratega se apoyará en su máxima figura, Lionel Messi.

Alineaciones probables del Argentina vs Uruguay

XI Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di María, Messi, Correa.

XI Uruguay: Muslera, Nandez, Godin, Araujo, Vina, Vecino, Pereiro, Valverde, De la Cruz, Suarez, Cavani.

¿A qué hora juegan Argentina vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica?

Perú - 18:30 horas

Ecuador - 18:30 horas

Colombia - 18:30 horas

Bolivia - 19:30 horas

Venezuela - 19:30 horas

Paraguay - 20:30 horas

Uruguay - 20:30 horas

Argentina - 20:30 horas

Brasil - 20:30 horas

¿A qué hora juegan Argentina vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022 en Estados Unidos?

New Jersey : 19:30

Miami: 19:30

Los Ángeles : 16:30

¿A qué hora juegan Argentina vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022 en México y Centroamérica?

México: 18:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Jamaica: 18:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

¿A que hora juegan Argentina vs Uruguay EN VIVO en España?

Barcelona: 01:30 horas (viernes 8 de octubre)

Madrid: 01:30 horas (viernes 8 de octubre)

¿Dónde ver el Argentina vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

A continuación podrás encontrar la guía de canales que llevarán la transmisión del Argentina vs Uruguay para diferentes países de la región. En tierra uruguaya, VTV llevará el partido a los televidentes, en tanto que en territorio argentino hará lo propio TyC Sports y TV Pública.

Uruguay - VTV

Colombia - Caracol TV

Argentina - TyC Sports, TV Pública

Bolivia - Tigo Sports

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - ECDF YouTube

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports, Estadio TNT

Venezuela - TLT

Brasil - SporTV 2

Argentina vs Uruguay: historial y últimos resultados

Argentina y Uruguay se han enfrentado en 18 partidos en total, siendo 11 triunfos de la ‘Albiceleste’, 3 empates y 4 victorias para la ‘Bicolor’. A continuación repasamos los últimos resultados.

18/06/2021 Argentina 1-0 Uruguay (Copa América)

18/11/2019 Argentina 2-2 Uruguay (amistoso)

31/08/2017 Uruguay 0-0 Argentina (Eliminatorias Rusia 2018)

1/09/2016 Argentina 1-0 Uruguay (Eliminatorias Rusia 2018)

16/06/2015 Argentina 1-0 Uruguay (Copa América)