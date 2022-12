Brasil vs Croacia disputarán un electrizante encuentro por los cuartos de final en el Mundial Qatar 2022. Neymar liderará al ‘Scratch’ en busca de un triunfo que les permita colarse en las semifinales, aunque al frente estará el combinado encabezado por Luka Modric que va por el batacazo. Te contamos todos los pormenores y horarios del encuentro a continuación.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Croacia en vivo en Mundial Qatar 2022?

El partido Brasil vs Croacia tendrá lugar este viernes 9 de diciembre desde las 10 a.m. (hora peruana) y 12 p.m. (hora brasileña) en el estadio Ciudad de la Educación, con capacidad para 40 mil personas. El cotejo será válido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Brasil vs Croacia en vivo por Mundial Qatar 2022 en Sudamérica?

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

¿A qué hora juegan Brasil vs Croacia en vivo por Mundial Qatar 2022 en México y Estados Unidos?

Estados Unidos (Las Vegas y Los Ángeles) - 7:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Estados Unidos (New York y Washington DC) - 9:00 a.m.

¿A qué hora juegan Brasil vs Croacia en vivo por Mundial Qatar 2022 en Centroamérica?

Honduras - 9:00 a.m.

Costa Rica - 9:00 a.m.

El Salvador - 9:00 a.m.

Nicaragua - 9:00 a.m.

Belice - 9:00 a.m.

Guatemala - 9:00 a.m.

Panamá - 10:00 a.m.

¿A qué hora juegan Brasil vs Croacia en vivo por Mundial Qatar 2022 en Europa?

Inglaterra - 3:00 p.m.

Portugal - 3:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Francia - 4:00 p.m.

Alemania - 4:00 p.m.

Italia - 4:00 p.m.

Holanda - 4:00 p.m.

Bélgica - 4:00 p.m.

Suiza - 4:00 p.m.

¿A qué hora juegan Brasil vs Croacia en vivo por Mundial Qatar 2022 en Asia?

Catar - 6:00 p.m.

Israel - 6:00 p.m.

India - 10:00 p.m.

Vietnam - 10:00 p.m.

Indonesia - 10:00 p.m.

Hong Kong - 11.00 p.m.

China - 1:00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Japón - 2:00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Corea del Sur - 2:00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Corea del Norte - 2:00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

¿A qué hora juegan Brasil vs Croacia en vivo por Mundial Qatar 2022 en África?

Ghana - 3:00 p.m.

Senegal - 3:00 p.m.

Malí - 3:00 p.m.

Nigeria - 4:00 p.m.

Marruecos - 4:00 p.m.

Camerún - 4:00 p.m.

Sudáfrica - 5:00 p.m.

Sudán - 5:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Brasil vs Croacia en vivo?

El partido Brasil vs Croacia por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 podrá ser visto por los hinchas brasileños a través de Globo TV. En tanto, en Perú el duelo podrá ser seguido a través de DirecTV Sports. Revisa los canales de transmisión del encuentro a continuación.

Ecuador: El Canal del Fútbol y Teleamazonas

El Canal del Fútbol y Teleamazonas Perú: DirecTV Sports y DirecTV Go

DirecTV Sports y DirecTV Go Estados Unidos: Fox Sports

Fox Sports Argentina: DirecTV Sports y TV Pública

DirecTV Sports y TV Pública México: TV Azteca Deportes, ViX+, TUDN y Sky Sports

TV Azteca Deportes, ViX+, TUDN y Sky Sports Bolivia: Tigo Sports

Tigo Sports Paraguay: Tigo Sports

Tigo Sports Brasil: Rede Globo

Rede Globo Venezuela: Televen,, DirecTV Sports y DirecTV Go

Televen,, DirecTV Sports y DirecTV Go Colombia: RCN TV y Caracol TV, DirecTV Sports y DirecTV Go

RCN TV y Caracol TV, DirecTV Sports y DirecTV Go Chile: ChileVisión, Canal 13 y DirecTV Sports y DirecTV Go

ChileVisión, Canal 13 y DirecTV Sports y DirecTV Go Uruguay: Antel TV, Teledoce, DirecTV Sports y DirecTV Go

Antel TV, Teledoce, DirecTV Sports y DirecTV Go España: La 1 de TVE

¿Quién será el árbitro del Brasil vs Croacia en el Mundial Qatar 2022?

El árbitro inglés Michael Oliver, de 37 años, fue elegido para impartir justicia en el Brasil vs Croacia. Antes ya ha dirigido dos encuentros en el Mundial Qatar 2022: el Japón vs Costa Rica y el Arabia Saudita vs México.

¿Cuántas veces han jugado Brasil y Croacia en la historia de los Mundiales?

En total, Brasil y Croacia se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de las Copas del Mundo. En ambas ocasiones -las dos en fase de grupos-, el ‘Scratch’ ha salido airoso frente al combinado europeo. Repasa los resultados a continuación:

Mundial Brasil 2014 - fase de grupos: Brasil 3-1 Croacia

Mundial Alemania 2006 - fase de grupos: Brasil 1-0 Croacia

