Aunque el empate sin goles ante Sporting Cristal lo aleja del título del Clausura, Universitario de Deportes deberá seguir adelante y afrontar ‘tres finales’ más para hacer un balance de su campaña. Los ‘cremas’ aún dependen de sí mismos para conseguir un cupo internacional a la Copa Sudamericana, y en medio de ese panorama, varios jugadores del actual plantel se juegan su futuro, pues 15 de ellos terminan contrato a fin de año.

Dentro de dicha lista aparecen nombres importantes como el de José Carvallo, Alexander Succar, Andy Polo, Alberto Quintero, entre otros. Justamente, el futuro del panameño parece estar fuera de Ate la próxima temporada. El atacante confesó en una entrevista que el club no ha hablado con él sobre su renovación, pero que sea cual sea la decisión se conocerá a su debito tiempo.

“‘Nadie de Universitario me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada”; dijo el extremo de 34 años en diálogo con ‘El Marcador TV’. Si bien la dirigencia de Universitario ya planea el proyecto 2023, dependerá de ellos al final si seguirán contando con Alberto Quintero, quien llegó a tienda ‘crema’ en 2017.

Lo bueno

Desde que llegó a Universitario, el internacional con Panamá mostró su desequilibrio por la banda derecha. Quintero también jugó por el otro sector, detrás del punta, de delantero e incluso hasta en la mitad de la cancha. Todos los técnicos que pasaron por tienda ‘merengue’, lo tuvieron en consideración en sus esquemas, tal es así que en cinco años, acumula 173 partidos.

Además, Quintero aportó en distintas campañas con sus goles y asistencias: lleva 32 tantos y 33 habilitaciones. La cantidad de tantos lo convierten, desde el año pasado, como el segundo máximo goleador extranjero de Universitario, solo por detrás del mítico brasileño Eduardo Esidio (70 goles). Sus registros dejan huella en la institución y en los hinchas del elenco estudiantil.

Lo malo

Si bien ha dejado huella en la institución de Ate, el panameño no está teniendo su mejor campaña con Universitario. Esta temporada ha marcado tres goles en la Liga 1 y ha registrado cinco asistencias, sus números vienen siendo como el de los otros años (no pasa la barrera de los cinco goles); sin embargo, los hinchas recuerdan esa primer año con el equipo en 2017 cuando anotó 13 veces

‘Chiquitín’ está lejos de nivel mostrado en su primera campaña con la ‘U’, y el hincha lo sabe. Otro factor en contra que le pasó factura este año han sido las lesiones. Este 2022, el panameño ha tenido tres paras: por problemas en el tobillo y desgarros musculares, incluso estuvo en duda para el partido de Cristal, debido a su lesión que sufrió en el encuentro previo ante Mannucci.

Lo feo

Hace un par de meses, una declaración de Alberto Quintero incomodó a los hinchas de Universitario. El panameño no le cerró las puertas a Alianza Lima. “Uno como jugador es un trabajador. Uno no puede cerrar puertas a nadie, a ningún club. Tendría que tomar mejor decisión porque seguro no sólo llegaría esa, tendría que analizar cuál es la mejor opción para mí”, dijo en diálogo con ‘El Marcador TV’.

Esto sin duda molestó a cierto sector de la hinchada ‘merengue’, pues lo ven como un referente del club, por los cinco años que está en Ate. De no renovar con la institución, podría irse a La Victoria, en caso la oferta sea la adecuada, algunos podrían verlo como ‘traición’.

En caso de que la directiva no le renueve, Quintero se iría libre de Universitario, por lo que no dejaría ningún dinero a las arcas ‘cremas’. Ya a mitad de año, su nombre fue voceado, desde Panamá, en la MLS; si hay clubes interesados de dicha liga esperarían a fin de año para poder llevarse libre.