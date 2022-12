El sorteo de la Copa Sudamericana 2023 hizo que un encuentro impostergable se acelerara. Cienciano del Cusco, con Alberto Quintero e Iván Santillán, como refuerzo del cuadro cusqueño, se verán las caras con su exequipo en la fase preliminar del torneo continental en el estadio Monumental, un escenario más que conocido para el delantero panameño.

El popular ‘Chiquitín’ jugó seis temporadas por Universitario de Deportes y es una de las cartas que tiene el colombiano Leonel Álvarez para buscar dar el ‘golpe’ en el coloso de Ate. El panameño conoce cada rincón de ese terreno en el Monumentla y sabía que este encuentro llegaría, pero no tan pronto.

“ Si me lo imagino ahora que estoy acá en Cienciano y ahora que nos tocó Universitario como rival . Me imagino que va a ser una noche linda, porque eso es lo que representa esa hinchada que siempre llena su estadio. Ojalá se aun lindo día y ojalá podamos ganar nosotros ”, expresó.

Alberto Quintero comentó sobre encuentro ante Universitrario por Sudamericana (video: Willax)

Alberto Quintero: “Ya no me daban el valor que merecía”

El centroamericano también reconoció los motivos de su alejamiento del cuadro comandado por Carlos Compagnucci con quien se verá las caras el 9 de marzo. “Los últimos días en la ‘U’, la verdad que no me encontraba, no me hallaba, estaba siendo un poco egoísta, porque así somos un poco los futbolistas a veces. La verdad, preferí salir bien de la institución por la puerta de adelante y estoy muy feliz por lo que hice en el club”, señaló.

Alberto Quintero reconoció que el DT no le estaba dando el espacio que demandaba su jerarquía en el equipo crema. “Son momentos, son sensaciones, sentí que ya no me estaban dando el valor que yo me merecía y por eso tomé la decisión de venir a Cienciano, y estoy muy feliz de representar a esta gran institución”, comentó convencido de su decisión.

Panameño hace dura pretemporada en altira cusqueña (@cienciano)

Alberto Quintero fue uno de los delanteros más importantes en los últimos años del cuadro crema, solo quedando detrás del récord histórico del brasileño Eduardo Esidio. ‘Chiquitín’ anotó goles determinantes como en el año 2017, donde anotó 13 goles en 29 partidos o como en el 2018, donde decreció su producción a 5 goles en 23 encuentros.