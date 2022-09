Carlos Alcaraz vs Casper Ruud EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Se enfrentan este domingo 11 de septiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) por la final del US Open 2022. El encuentro será transmitido por ESPN y Star Plus, además podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

Todo está listo para que los amantes del tenis empiecen a disfrutar de la final del US Open 2022. En esta edición, Carlos Alcaraz y Casper Ruud son los encargados de animar este partido decisivo que otorgará la gloria definitiva en este prestigioso torneo. A continuación, revisamos todos los detalles que necesitas conocer para seguir de cerca este encuentro.

El US Open tendrá su segunda final más joven desde 1990. Alcaráz (19) y Ruud (23) lucharán por ganar el primer Grand Slam de sus respectivas carreras. Solo el noruego sabe lo que es jugar una final (perdió ante Rafael Nadal en Roland Garros 2022).

Alcaraz vs Ruud: cómo llegaron a la final de US Open 2022

Para llegar a su primera final de Grand Slam, Alcaráz dejó en el camino a Marin Cilic, Jannik Sinner, Frances Tiafoe. Por su parte, Casper Ruud dio cuenta de Corentin Moutet, Matteo Berrettini y Karen Khachaov.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs Ruud en vivo, final de US Open 2022?

Perú: 3 p.m.

Argentina: 5 p.m.

Colombia: 3 p.m.

Chile: 4 p.m.

España: 10 p.m.

Uruguay: 5 p.m.

Estados Unidos (hora local): 4 p.m.

¿Qué canales transmiten el Alcaraz vs Ruud en vivo, final de US Open 2022?

El encuentro será transmitido por las señales de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto del encuentro por trome.pe

¿Cómo ver ESPN en vivo, Alcaraz vs Ruud por final de US Open 2022?

Para ver la transmisión del Alcaraz vs Ruud en directo a través de la señal de ESPN en Perú, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

Alcaraz vs Ruud: historial de enfrentamientos

El saldo es positivo para Alcaraz. Estos tenistas se enfrentaron en dos ocasiones y en ambas salio vencedor el español.