Aldair Rodríguez reveló que hay varios equipos de la Liga 1 que quieren contratarlo, pero que ninguno de ellos es Alianza Lima, donde ya tuvo la oportunidad de jugar. El delantero de Binacional también habló del reinicio de la Liga 1 y de las palabras de Ricardo Gareca.

“No me han llamado de Alianza, tampoco a mi empresario. Hay opciones en Perú, pero no de Alianza. Ahora me debo a Binacional y pienso en Binacional”, señaló Aldair Rodríguez en GOLPERÚ.

Asimismo, Aldair Rodríguez se refirió al regreso de los entrenamientos. “Ahora hay que tener más responsabilidad que antes y hacer caso a los protocolos para que el fútbol no pare”.

Por otro lado, se refirió a los halagos de Ricardo Gareca. “Me sorprendió lo que dijo el profesor. Eso motiva a uno a trabajar más duro. Que haya hablado de mí no significa que tenga una posible convocatoria ganada porque eso se gana en el campo”.

