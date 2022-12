Alexander Callens es uno de los nombres claves en la zaga de la selección peruana. Su buen andar en el extranjero le ha permitido consolidarse en la oncena ‘Bicolor’ y, por ello, ser asediado por diferentes clubes. Recientemente, el futbolista del Callao compartió en una entrevista cuál sería el equipo nacional en el cual le gustaría jugar y en cuál le encantaría retirarse.

Durante una entrevista con el programa “La lengua”, Callens compartió sus gustos deportivos y así detalló que le encantaría jugar en alguna ocasión en Alianza Lima, mientras que su sueño es retirarse en Sport Boys.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys. Eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, detalló al respecto.

Alexander Callens es uno de los futbolistas más destacados del New York City. (Foto: Getty Images)

Además, Callens también aprovechó la oportunidad para compartir anécdotas de su juventud y de cómo terminó siendo zaguero central.

“Empecé a jugar central a los 14 o 15 años, bien tarde. Jugaba de ‘9′, en los entrenamientos me gustaba jugar atrás. En un partido de la asociación no había llegado el central y me pusieron a mí. El entrenador me dijo: ‘Si no juegas de defensa, no vas a jugar’. Y yo no quería hacerlo”, sentenció.

¿En cuántos clubes jugó Alexander Callens?

En total, Alexander Callens ha estado en cinco equipos: Sport Boys (2010-2011), Real Sociedad B (2011-12 al 2014-15), Real Sociedad (2014-15), Numancia (2015-16 al 2016-17) y el New York City F.C. (2017 hasta la actualidad).

VIDEO RECOMENDADO

Universitario, Alianza Lima, Cristal y los demás equipos de la Liga 1 mueven sus piezas pensando en el armado de sus respectivos planteles para 2023. Entérate aquí de las últimas movidas de tu equipo favorito.