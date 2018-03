Alexi Gómez provocó ‘cortocircuito’ entre Pedro Troglio y administración de Universitario de Deportes

La tranquilidad no tiene precio. Ese es el pensamiento de la administración de Universitario cada vez que piensa en el regreso del díscolo lateral derecho Alexi Gómez, quien fue expulsado del Atlas por un acto de indisciplina y hoy está tocando las puertas del cuadro de Ate.



La posición del administrador, Carlos Moreno, ha sido firme incluso pese a la insistencia del entrenador crema, Pedro Troglio, quien solicitó a los dirigentes que permitan el regreso de la ‘Hiena’ amparándose en que tiene contrato hasta diciembre del 2018.



Pedro Troglio: "Si Alexi Gómez vuelve, sería el tipo más feliz"

“Necesito jugadores y este es uno que a mí me responde”, habría explicado el DT, quien hizo que el lateral alcance un alto rendimiento el año pasado y fuera convocado por Ricardo Gareca a la selección.



El técnico se marchó tirando la puerta ante la negativa de la directiva que puso como argumento que los propios jugadores habrían pedido no admitirlo y que, además, no habría presupuesto para sostener el sueldo de Gómez.

