Alexi Gómez: Presidente de Atlas lo tildó de "manzana podrida", "desganado" y que "no le importa la vida"

Alexi Gómez paso por otro momento complicado en su carrera profesional. Ahora el presidente del Atlas de México, Gustavo Guzmán, explicó con duros calificativos el motivo de su expulsión del club.



Alexi Gómez fue separado del club Atlas y se espera la resolución definitiva de su vínculo a préstamo, tras publicarse un video en el que aparece jugando fulbito en una cancha sintética un día antes de un partido oficial por la Liga MX. El lateral estaba en la lista de convocados.



Pero para el presidente de Atlas reveló que ese fue solo la gota que derramó el vaso y dio detalles de otras conductas de la 'Hiena' y hasta lo llamó la 'Manzana podrida del grupo".

Alexi Gómez fue expulsado de Atlas tras jugar pichanga de barrio | VIDEO | FOTOS

"Al muchacho no le interesa progresar y es triste porque tiene cualidades. Ser manzana podrida de un grupo no lo podemos soportar. Lo vimos desganado, sin ganas de integrarse. Ha habido actitud de jugadores de mucha entrega, muy unidos, con la excepción de Alexi Gómez", dijo al programa Fútbol como cancha de RPP.



"La semana pasada que afortunadamente pudimos ganar, hubo varias actividades y charlas internas donde jugadores salían llorando de desesperación por no sacar resultados, pero él salia bromeando. Lo que culminó con nuestro malestar fue que un día en redes sociales salió jugando en una cancha de fútbol rápido. Es parte de su personalidad, realmente no le importa la vida", concluyó el directivo sobre Alexi Gómez.

