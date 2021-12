EN MANOS DEL DESTINO. Alianza Lima vive días con mucho movimiento y el inicio de la pretemporada que apunta a una buena participación en la Copa Libertadores y la búsqueda del bicampeonato en la Liga1. Si bien ya se tiene todo cerrado con el argentino Hernán Barcos y algunos juveniles también aseguraron su continuidad, un nombre es que el parece interesar más a los hinchas victorianos: Arley Rodríguez.

El colombiano fue fichado a inicios de año procedente de Carlos Mannucci donde había jugado 22 partidos y anotado 4 goles. Con un registro ofensivo bajo, en Alianza Lima se decidió su incorporación más como un complemento, que como un atacante titular. Lo que sí demostró Rodríguez es una cuota enorme de sacrificio, llegando incluso a jugar en posiciones defensivas y marcar.

En total, Arley Rodríguez completó 23 partidos este 2021 con los íntimos, de los cuales solo fue titular en 5 de ellos. Además, aportó 3 pases gol en el año. Si bien los números no lo respaldan para una eventual renovación, una gran mayoría de hinchas pide su continuidad por la entrega que mostró en cada partido. Sin embargo, el gran problema que tiene Rodríguez es el cupo de extranjeros en el club.

Arley Rodríguez llegó desde Carlos Mannucci a inicios de año y fue una sorpresa su fichaje

Alianza ya tiene a los argentinos Hernán Barcos y Franco Zanelatto, los uruguayos Pablo Míguez y Pablo Lavandeira y casi con seguridad al ecuatoriano Darlin Leiton. Por más que el club le haya rescindido contrato al también ecuatoriano Gabriel Achilier, la sobrepoblación de ‘extranjeros’ tiene a Arley Rodríguez casi contra las cuerdas. ¿Existe solución? Solo una a la vista.

Pablo Míguez está por finalizar los trámites de nacionalización y, con ello, liberaría un cupo que sería para Arley Rodríguez. Eso sí, el trámite aún no se completa y se prevé que pueda darse antes del inicio de la Liga1, la tercera semana de enero. En Alianza saben que Rodríguez también arriesga el quedarse sin club si para esa fecha no le han renovado. Por ello, a más tardar la próxima semana habrá una decisión sobre la continuidad o no del delantero.

Arley Rodríguez marcó 4 goles con los íntimos este año y dio tres asistencias (Foto: Liga 1)

Por su parte, el técnico Carlos Bustos desea contar con el ‘cafetero’. “Arley Rodríguez es un jugador que me gustaría tener. Evidentemente hoy estamos resolviendo una situación con el cupo de extranjeros, pero creo y soy positivo en que puede seguir con nosotros”, dijo el estratega.

Para Bustos la labor del ‘cafetero’ ha sido positiva. “Hizo un gran año (2021) Fue un jugador que en el momento que le toca jugar y los minutos que jugó, mostró actitud y la mejor disposición”, señaló.

MÁS EN TROME