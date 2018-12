Alianza Lima: Christian Ramos negó y descartó intención de volver a vestirse de blanquiazul

Lo vincularon con Alianza Lima , pero lo descartó rotundamente. Christian Ramos salió a desmentir los rumores que aseguraban ya tener un acuerdo con la administración blanquiazul para jugar el Descentralizado 2019 y la Copa Libertadores, y reiteró su intención de permanecer en Al Nassr hasta el vencimiento de su contrato.

A través de un comunicado en su Twitter oficial, Christian Ramos desmintió los rumores que lo vinculaban con Alianza Lima.

"A la opinión pública:



Respecto a ciesrtas informaciones recientemente publicadas en algunos medios informativos del Perú sobre mi supuesta transferencia al club Alianza Lima, debo aclarar lo siguiente:"

"En ningún momento he expresado frente a algún medio de comunicación mi interés de fichar por el mencionado club. Por lo mismo, seguiré a las órdenes de Al-Nassr, manteniendo mi intención de cumplir el contrato con el que es mi actual club hasta el 30 de junio del 2020".

"Por respeto a las dos instituciones deportivas involucradas en esta situación, a sus dirigentes e hinchas, me he visto en la necesidad de expresarme en honor a la verdad. Agradecería mayor rigurosidad al momento de publicar ciertas informaciones no solo sobre mi persona, también acerca de otros colegas y compañeros futbolistas.

Atentamente,

Christian Ramos Garagay"

Christian Ramos jugó este viernes su octavo partido con Al Nassr, aunque lamentablemente para él, fue expulsado en el empate de su equipo ante Al Fatheh.

Christian Ramos descartó volver a Alianza Lima. (Foto: Twitter de Christian Ramos)

