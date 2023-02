Saber que Alianza Lima está cerca de apuntarse el primer ‘Walk Over’ de la temporada, este domingo, ha sido suficiente para que algunos barristas del Comando Sur llegaran hasta la puerta de la VIDENA para protestar contra los organizadores de la Liga1.

El viernes por la noche un nutrido grupo de fanáticos llegaron hasta la avenida Aviación, en San Luis, para colgar banderas en contra del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien fue el blanco de las protestas.

El ‘Plantón’ de los hinchas victorianos tuvo tintes de violencia pues se realizaron pintas en la fachada de la VIDENA y lanzaron algunas avellanas que ingresaron hasta dentro del predio de la FPF y contra el portón metálico de la institución.

Hinchas protestan violentamente frente a la Videna (@vozypluma)

Policía dispersó a los hinchas violentos

Los violentos hinchas llegaron con enormes banderas y bengalas que fueron encendidas. Los agentes de seguridad del Instituto Peruano del Deportes, buscaron acercarse hasta sus colegas en la FPF, quienes llamaron a la policía temiendo una invasión de parte de la turba.

Esta incursión violenta frente a la Videna se da justo después de conocer el primer Walk Over que sufrió el club Cusco FC la tarde del viernes al no presentarse al partido ante Sport Huancayo. Una suerte que pasó esta tarde Melgar de Arequipa y que experimentaría Alianza Lima este domingo si no se presenta ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.